Cna, novità per gli spostamenti fra comuni

Altre notizie brevi

sabato, 5 dicembre 2020, 19:39

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera alla città dei preti e diaconi delle comunità che formano la chiesa nella città di Lucca per la seconda domenica di Avvento:"Cari fratelli e sorelle,

sabato, 5 dicembre 2020, 16:00

Non ci sta il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Alberto Pellicci alle parole del senatore di Forza Italia Mallegni che riguardo allo sciopero dei lavoratori del pubblico impiego in programma per il 9 dicembre ha dichiarato "Evitate di ricoprirvi di vergogna e andate a lavorare, voi che ancora potete farlo...

sabato, 5 dicembre 2020, 14:04

In merito alla procedura relativa al cosiddetto 'Tubone 2’, l’amministrazione comunale fa presente che nei giorni scorsi è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Lucca un avviso - riportato per estratto da una testata locale - relativo ai proprietari dei terreni che saranno interessati dall'attraversamento dell'opera.

sabato, 5 dicembre 2020, 11:01

La sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari è iniziata fin dai primi giorni di marzo 2020 e non è ancora terminata. È quanto evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest anche a precisazione di quanto affermato nei giorni scorsi da alcune organizzazioni sindacali e forze politiche.

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:31

Lunedì prossimo 7 dicembre, con ritrovo alle ore 9,30 di fronte a Macelleria Menesini, Via delle Ville, 305, Capannori, Consorzio e Comune effettueranno sopralluogo congiunto sul cantiere in oggetto.

venerdì, 4 dicembre 2020, 15:56

Le associazioni lucchesi incontrano Alessandro Zan, relatore del DDL che combatte la violenza e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo. All'incontro parteciperà anche Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere.

venerdì, 4 dicembre 2020, 15:26

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso il bollettino meteo per le prossime ore, innalzando il livello di allerta da giallo ad arancione per la giornata di oggi (venerdì 4) e domani (sabato 5). Vediamo nel dettaglio cosa prevede per la provincia di Lucca.

venerdì, 4 dicembre 2020, 13:02

"Diamo il benvenuto in Fratelli d'Italia ai consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata. Con il loro ingresso Fratelli d'Italia diventa il primo gruppo consiliare fra i partiti del centrodestra a Lucca, città dove stiamo crescendo e che ci prepariamo a governare col centrodestra unito alle prossime amministrative".

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:09

Sabato 5 dicembre si celebra la 35ª Giornata internazionale del volontariato indetta dall'Onu. Quest'anno lo slogan scelto in occasione di questa giornata è "Together We Can Through Volunteering" insieme al simbolo di un cuore blu e il focus sarà rivolto in particolare all'opera dei volontari durante la pandemia: "Nei mesi...

venerdì, 4 dicembre 2020, 10:06

Conclusi da pochi giorni i lavori di riqualificazione, è aperto da stamani il parco giochi di piazzale San Donato completamente rinnovato e accessibile a tutti i bambini. Il progetto è nato dalla collaborazione del Comune di Lucca con le associazioni Anmil Lucca, Fand, Il Cuore si scioglie Onlus e Coop...