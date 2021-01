Condoglianze Cna al prefetto per la scomparsa della madre

Altre notizie brevi

giovedì, 31 dicembre 2020, 15:09

A circa un mese dall'annuncio del comune di Capannori della ripartenza del servizio "Piedibus", Fratelli d'Italia Capannori torna sull'argomento, chiedendo ulteriore chiarezza sul futuro svolgimento del servizio.

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:58

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio,...

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:13

E' uscito "Lucca forever" secondo volume, "il libro che non c'era" dedicato a Lucca e scritto da Fabrizia Vannucci in collaborazione con gli artisti del suo Gruppo face book: "La parola all'immagine". Un libro unico nel suo genere che vuole omaggiare Lucca, città natale dell'autrice, attraverso la partecipazione di illustri...

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:42

Un grande concerto con l'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini", diretta da GianPaolo Mazzoli, organizzato con la collaborazione dell'Associazione Musicale Lucchese, il patrocinio del Comune di Lucca, il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la partecipazione straordinaria dello scrittore, giornalista e storico della musica, Sandro Cappelletto .Il concerto sarà...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 20:15

Il Pci si dice contrario alle nuove normative previste dall'European Banking Authority per la definizione di default che le banche europee, e quindi anche quelle italiane, dovranno applicare alle posizioni dei loro clienti. "Si tratta dell'ennesima trovata dei burocrati di Bruxelles, che rischia di dare il colpo finale ai cittadini...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:14

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i settori produttivi. Per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, Cromology ha adottato le misure più appropriate in accordo con le normative.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:11

Prime firme questa mattina a Palazzo Orsetti sul Patto per l'apprendimento permanente, il protocollo che formalizza la collaborazione di tutti gli attori locali che hanno lavorato per l'ingresso di Lucca nella rete globale delle “Learning Cities” Unesco avvenuta nello scorso settembre.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:17

È online la piattaforma che mette a disposizione degli studenti delle scuole medie e superiori della Lucchesia uno sportello virtuale di tutoraggio didattico. A promuovere il progetto è l'associazione Comitato studenti per i diritti allo studio (CSDS) 2008, che da 12 anni si impegna a garantire l’accesso agli strumenti didattici...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:54

"Gli ultimi eventi di violenza familiare, cresciuti in questa pandemia, non hanno fatto altro che aprire un vaso di pandora: con sempre maggiore frequenza gli uomini si scagliano contro mogli e figli". Il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il Consigliere provinciale di Lucca Riccardo Giannoni ed il responsabile provinciale del Dipartimento...

martedì, 29 dicembre 2020, 16:31

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da CTT Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.