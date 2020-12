Confermato Mercato dell'antiquariato e Mercato di Piazzale Don Baroni per sabato 19 e domenica 20 dicembre

Altre notizie brevi

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:44

Avrà luogo domenica prossima 20 Dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso la sede dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in via Cesare Battisti 2, l'assemblea elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri.

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:46

L'iniziativa “Il futuro del presepe: comunità e nuovi mestieri”, promossa da Confartigianato in collaborazione con la Coldiretti e Fondazione Symbola Organizzazioni che hanno sottoscritto il Manifesto d’Assisi, vuol valorizzare la tradizione del presepe attraverso iniziative simboliche che si estrinsecano nella consegna ai Vescovi dei territori di ogni provincia d’Italia, di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:40

In arrivo risorse per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua toscani a difesa del suolo. La giunta regionale ha infatti approvato il V atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione Toscana nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente per ampliare il più possibile l'azione programmatica di prevenzione del rischio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:31

Nella seduta di ieri pomeriggio (giovedì) il consiglio comunale ha approvato tre ordini del giorno. Il primo, presentato dalla consigliera di '+ Capannori' Claudia Berti a nome della maggioranza impegna il sindaco e la giunta a continuare l'importante impegno già in atto per minimizzare l'impatto ambientale generato dalla produzione dei...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:30

"Con la zona rossa a cavallo di Natale e Capodanno il Governo salvaguardi la salute pubblica ma non mortifichi il lavoro. Tra le varie attività, i servizi di estetica devono essere garantiti anche nell'ipotesi di un lockdown generalizzato nel periodo natalizio" si appella il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:06

"Leggo commenti polemici, addirittura comunicati stampa dei soliti noti dell'opposizione che non perdono occasione per strumentalizzare la qualunque, per il traffico che si è creato per la chiusura del tratto autostradale Altopascio-Chiesina Uzzanese: una chiusura necessaria per ripristinare quanto prima il cavalcavia autostradale di via per Ponte ai Pini".

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:27

Anche domani 19/12/2020, come tutti i sabato pomeriggio, alla Casa del Popolo a Verciano in Via dei Paoli 22, è prevista la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità."Questa importante pratica mutualistica - si legge in una nota di Palp Lucca -, sempre più diffusa in questi tempi...

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:55

Ad intervenire con una nota stampa è l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d'Italia: "In attesa di verificare che effettivamente sia stato scampato il rischio che diventasse l'ennesimo clic-day, i 20 milioni di 'ristoro' previsti dalla Regione Toscana per bar e ristoranti riguarderanno purtroppo solo un' attività su tre.

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:38

In seguito ai fatti che hanno coinvolto il segretario FIOM Braccini, la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Fabio Perini Lucca - Koerber Tissue esprime la sua solidarietà: "Abbiamo appreso dagli organi di stampa della grave iniziativa ai danni del segretario FIOM Braccini con il recapito di proiettile presso il proprio domicilio.

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:25

"A tre anni dalla scomparsa di Altero Matteoli, quale futuro per il centrodestra in Italia". Oggi 18 dicembre alle ore 17.30 si terrà un evento in suo ricordo organizzato dall'associazione Altero Matteoli per la Libertà e il Bene comune.