Da lunedì 14 dicembre riaprono al pubblico su prenotazione le sale studio della biblioteca comunale ad Artemisia

Altre notizie brevi

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:10

Come era ben prevedibile quest'anno la mostra dei presepi non può essere fatta. Era stata ottenuta l'autorizzazione nel mese di ottobre, ma la nuova ondata della pandemia ha tagliato le gambe.

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:08

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:04

L'amministrazione Menesini rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali.

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:02

Le attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing da oggi (lunedì 7), a Capannori possono lavorare anche di domenica e nei giorni festivi.

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:00

Prosegue senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, che anche su Lucca e Piana sta affrontando l'evento meteorologico che sta interessando l'intero comprensorio.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:40

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:35

Giovedì 10 dicembre alle 18 è in programma la presentazione on line della pubblicazione 'll Signore dell'Occhio della Terra. La Confraternita della Cintura' di Mauro Lazzaroni. Il Signore dell'Occhio della Terra è una saga, dove le storie, ambientate nelle Terre di Lucca in una età che va dall'XI sec.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:25

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri: I ministri Franceschini (Beni Culturali) e Gualtierri (Economia e Finanze) hanno firmato il Decreto che fissa le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo Cultura (50 milioni: 30 per la promozione di investimenti ed il supporto a soggetti pubblici, 20...

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:36

Al Circolo Arci di Sant'Alessio (ogni venerdì dalle 17 alle 19 e 30) il punto di raccolta dei generi di prima necessità. Il Partito comunista organizza una raccolta e successiva distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà a causa della crisi collegata alla...

domenica, 6 dicembre 2020, 16:47

Lunedì 7 dicembre alle ore 18 in piazza Guidiccioni angolo Via Sant'Andrea, nel centro di Lucca, è prevista l'accensione dell'albero dello sport, come simbolo di una piccola ma augurale ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.L'iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni Sportive,...