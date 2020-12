Dal 29 dicembre, a Pontetetto, viale San Concordio diviene senso unico in direzione Pisa con limite di velocità 30 km all'ora

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:47

Viale San Concordio diverrà a senso unico a Pontetetto, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Pattana e quello con via di Vicopelago, in direzione sud (verso Pisa) e con limite di velocità a 30Km all'ora, a partire da martedì 29 dicembre. Pertanto per chi si immette su viale San Concordio da via di Vicopelago ci sarà obbligo di svolta a destra (direzione Pisa), mentre chi si immette nello stesso viale da via per Vorno ci sarà l'obbligo di svolta a sinistra (sempre direzione Pisa).

Istituito in via sperimentale, il provvedimento si è reso necessario dopo l'esposto per inquinamento acustico presentato lo scorso 7 dicembre dalle associazioni “Viabilità e Ambiente” e “Pons Tectus” contro l'amministrazione comunale alla quale è richiesto di adottare ogni opportuna azione per l'abbattimento della rumorosità prodotta dall'infrastruttura stradale unitamente alle necessarie opere finalizzate alla bonifica acustica della stessa.

Nell'attesa che il Comune di Lucca concordi con Arpat – a cui sono state avanzate le richieste necessarie - un piano di contenimento e abbattimento della rumorosità riscontrata, l'amministrazione si vede costretta ad adottare limitazioni all'attraversamento del traffico nella frazione istituendo un senso unico e il limite di velocità per abbassare il livello di rumorosità diurna e notturna.