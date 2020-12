Donazione domani alle 11 all'ospedale San Luca di Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 15 dicembre 2020, 09:23

A partire da domani martedì 15 dicembre sarà possibile visitare virtualmente la scuola secondaria di primo grado, parlare con la dirigente ed i docenti, fino a venerdì compreso. Per essere più vicini alle diverse necessità delle famiglie del nostro Istituto gli incontri sono stati suddivisi in cinque date, una per...

lunedì, 14 dicembre 2020, 17:34

La società Metro informa gli utenti che nei giorni del 24 e del 31 dicembre, l'ufficio permessi di via delle Città Gemelle sarà aperto solo al mattino, dalle 7.15 alle 12.45 .

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:08

Appello del presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lucca, Umberto Quiriconi, rivolto ai cittadini e alle autorità attraverso i social:"Gli assembramenti di questo week-end non lasciano presagire nulla di buono. Rivolgo un ennesimo accorato appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini ed un invito alle autorità affinché...

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:03

Riccardo Zucconi, parlamentare di Fratelli d'Italia, manifesta la propria solidarietà al consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini:

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:03

Il mercato tutelato dell'energia elettrica sta per terminare. Dopo diverse proroghe il superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico per le piccole imprese è infatti previsto dal 1 Gennaio 2021.

sabato, 12 dicembre 2020, 15:35

Il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica che, alla luce del perdurare dei casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra, il recupero contro la Dinamo Sassari, fissato per mercoledì 16 dicembre al Palatagliate e valido come settimo turno della Techfind Serie A1, è stato posticipato a...

sabato, 12 dicembre 2020, 13:07

Nell’ambito del previsto incremento di risorse, il questore Alessandra Faranda Cordella ha accolto i neo assegnati alla questura di Lucca vice ispettori Andrea Boschetti e Christian Perotti, provenienti rispettivamente dalla questura di Firenze e dalla polizia di frontiera di Fiumicino.Nell'augurare loro buon lavoro, il questore ha evidenziato la delicatezza delle...

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:00

Domenica 20 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la Sede della Misericordia di Lucca - Via Cesare Battisti 2 Lucca - avrà luogo l'Assemblea Elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri. Tutte le persone iscritte alla Misericordia, per esercitare il diritto di voto, devono essere in...

venerdì, 11 dicembre 2020, 16:46

Continua la distribuzione gratuita delle 450 mila mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i cittadini del Comune di Lucca. Questo il calendario delle associazioni di volontariato coinvolte che consegneranno cinque mascherine a testa a ogni cittadino:

venerdì, 11 dicembre 2020, 16:02

Paolo Ricci, presidente circolo Fratelli d'Italia Capannori: "Dopo il Consiglio Comunale di mercoledì 9 dicembre, rimango amareggiato e basito dal comportamento di alcuni consiglieri di maggioranza, nei confronti del nostro consigliere Matteo Petrini, in quanto sono stati fatti attacchi totalmente gratuiti e personali.