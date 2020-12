Energia elettrica: dal 1 gennaio cessa il mercato tutelato per le piccole imprese

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:03

Il mercato tutelato dell'energia elettrica sta per terminare. Dopo diverse proroghe il superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico per le piccole imprese è infatti previsto dal 1 Gennaio 2021.

Confartigianato Imprese Lucca in collaborazione con il Consorzio Multienergia, precisa le date nelle quali avrà termine la tutela di prezzo, rispettivamente al 1 Gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1 Gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici.

Sarà l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ad avere il compito di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese connesse in bassa tensione (diverse dalle microimprese) che si troveranno senza fornitore a partire da gennaio 2021.

Per il momento questi sono i passaggi forniti dall'ARERA:

- A decorrere dal 1 Gennaio 2021 l’attuale fornitore di maggior tutela potrà continuare il proprio servizio di fornitura per un massimo di 6 mesi;

- L'assegnazione del servizio a tutele graduali avverrà mediante procedure concorsuali;

- Terminato il periodo di assegnazione provvisoria, subentreranno nell’erogazione del servizio i fornitori selezionati tramite procedura concorsuale, dando luogo all’assegnazione a regime della durata di tre anni.

- Le Piccole imprese interessate dalla fine della tutela di prezzo dal 1 Gennaio 2021. Saranno quelle che hanno uno dei seguenti requisiti:

- un numero di dipendenti tra 10 e 50;

- un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo tra 2 e 10 milioni di euro;

- titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 KW.

Ora più che mai siamo a disposizione dei nostri imprenditori per tutti i chiarimenti e per aiutarli a capire se rientrano nella tipologia interessata dalla cessazione del mercato di maggior tutela. Ma ai nostri associati vogliamo ricordare che Confartigianato Imprese Lucca tramite il proprio Consorzio Multienergia, offre ai propri consorziati e associati, assistenza tecnica e tariffe agevolate . Abbiamo uno sportello attivo per un’analisi delle forniture di energia elettrica e del gas ed eventualmente per valutare il passaggio della fornitura stessa al nostro Consorzio Multienergia.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0583/47641.