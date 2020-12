Ferito operaio in un oleificio a Porcari

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:25

Il 118 è intervenuto questa mattina alle 8.10 a Porcari, all'interno dell'oleificio Salvadori, per un operaio che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un muletto carico di bottiglie di olio. Non ha comunque riportato lesioni serie: è stato condotto all'ospedale San Luca di Lucca in codice giallo. Sul posto anche operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.