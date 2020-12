“Giro, giro tondo gioca il mondo”: un libro per le festività natalizie

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 dicembre 2020, 18:21

Il 2 dicembre scorso si è svolta l'assemblea di Confartigianato Toscana che aveva come principale ordine del giorno l'elezione del Presidente regionale e dei 3 vice presidenti. Alla carica di vice presidente è stata eletta anche la dott.ssa Michela Fucile, Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, a cui sono state affidate...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:39

"Siamo venuti a conoscenza che sul territorio di Capannori verranno installate diverse antenne per la tecnologia 5g ed in particolare una di queste verrà installata nei pressi del campo sportivo di Segromigno Monte, proprio a ridosso della scuola elementare di Piaggiori".

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:07

Chiara Tenerini, Responsabile Dipartimenti Toscana, insieme a Tullio Rizzini, Responsabile Dipartimento Sanità – Forza Italia Toscana, hanno richiesto in tutta la Toscana l’intervento urgente di USL e Comuni“Ormai da mesi, causa avvicendarsi lockdown e DPCM, i degenti nelle residenze sanitarie non hanno più nessun contatto con i parenti.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:45

È stata firmata questa mattina l'ordinanza che prevede l'abbattimento urgente di 5 alberi malati che si trovano a San Concordio nelle zone sottoposte ai lavori di riqualificazione Erp. Si tratta di un frassino e due arceri in via Orlandi e piazza Campriani, un acero nel parco di via Passamonti e...

martedì, 1 dicembre 2020, 19:29

Un altro importante progetto per l’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. Venerdì 27 novembre il team digitale della Scuola ha presentato in videoconferenza, un nuovo progetto formativo, rivolto a studenti di tutta Italia, dal titolo “La salvaguardia del germoplasma nell’era digitale”, organizzato per conto del Ministro dell’Istruzione.

martedì, 1 dicembre 2020, 17:20

Sul sito del Comune una guida per accedere alla mappa del Regolamento urbanistico e capire se la propria impresa rientra nella Zona omogenea A.

martedì, 1 dicembre 2020, 17:11

Il segretario Uilm area nord Toscana replica a Confindustria: "Sicuramente le aziende che lavorano bene sono tutte loro associate. Senza alcuna polemica, siamo tutti sulla stessa barca: lavoriamo per la sicurezza insieme"

martedì, 1 dicembre 2020, 16:43

Poco più di un cittadino su due in Toscana ha letto un libro nell’anno precedente alla pandemia: è giovane, nella fascia d’età tra i 19 e i 35 anni ed ha scelto le sue letture prevalentemente tramite passaparola di amici, canali social e blog, in rete.

martedì, 1 dicembre 2020, 16:42

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale.

martedì, 1 dicembre 2020, 09:36

Il consigliere della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, annuncia azioni di protesta finché l'amministrazione comunale non asfalterà la via Romana."Ormai - afferma - sono trascorsi quasi due mesi dall'articolo sui giornali online e sui quotidiani locali riguardo alla via Romana.