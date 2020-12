" Il filo sottile del coraggio". Lettere di due madri da Firenze a Vo': nell'inchiostro, il coraggio di ripartire

Altre notizie brevi

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:57

La Federazione di Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano aderisce al presidio unitario previsto per venerdì 18 dicembre 2020, dalle ore 17 alle ore 19, in Piazza Napoleone a Lucca, contro l'Autonomia Regionale Differenziata. "La manifestazione - si legge nel comunicato - rientra in un programma di mobilitazione a...

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:54

La commissione elettorale della Arciconfraternita di Misericordia di Lucca comunica che se la Regione Toscana diverrà "zona gialla" da domenica 20 dicembre 2020, la prevista e già annunciata Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Sociali si terrà regolarmente, dalle ore 8 alle ore 20 presso la Sede della Misericordia...

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:57

"Accogliamo con favore la decisione di destinare circa 20 milioni di euro, fondi statali inseriti nel decreto legge 157, per bar e ristoranti della Toscana. Una boccata d'ossigeno importante in questo momento di grave crisi economica innescata dalla pandemia. Quello che ci preoccupa è il criterio di assegnazione di tali contributi.

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:02

Il 18 dicembre il "Comitato per il Ritiro di qualunque autonomia differenziata" e la "Rete dei Numeri Pari" promuovono una mobilitazione nazionale contro la secessione dei ricchi propagandata come "regionalismo differenziato" che distruggerebbe l'unità della Repubblica creando cittadini e cittadine di serie A, B e persino Z a seconda del...

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:56

Per presentare la scuola secondaria di primo grado C. Del prete dell'I.C. Lucca 3 è in programma un OPEN DAY che si terrà Venerdì 18 dicembre 2020, ore 17,30, su piattaforma Google Meet.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:54

Il Comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:53

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Villa Basilica, lunedì 21 dicembre dalle ore 9 alle 12 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Villa Basilica e nelle località Guzzano, Botticino, Rimogno e Ponte a Villa.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:52

Un regalo di Natale speciale e un modo diverso per promuovere la lettura e le librerie lucchesi. La Biblioteca Agorà, per queste festività così diverse rispetto a quelle che siamo soliti vivere, ha deciso di aprire virtualmente le proprie porte ai librai lucchesi: un'occasione per consolidare la collaborazione fra istituti...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:52

Buoni alimentari: ammonta a oltre 9 mila euro il budget stanziato dal Comune di Villa Basilica per sostenere i cittadini in difficoltà. La misura straordinaria si rivolge, infatti, a tutte le famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 si trovano in condizioni di disagio: con i buoni erogati sarà possibile acquistare...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:21

Il Comune è pronto dal punto di vista operativo ad autorizzare il mercato dell'antiquariato per sabato 19 e domenica 20 dicembre, ma si dovranno attendere i nuovi provvedimenti che il Governo emanerà nelle prossime ore per capire se ci saranno ulteriori restrizioni nei prossimi giorni.