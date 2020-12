Il PCI aderisce al presidio contro l'Autonomia Regionale Differenziata

Altre notizie brevi

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:54

La commissione elettorale della Arciconfraternita di Misericordia di Lucca comunica che se la Regione Toscana diverrà "zona gialla" da domenica 20 dicembre 2020, la prevista e già annunciata Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Sociali si terrà regolarmente, dalle ore 8 alle ore 20 presso la Sede della Misericordia...

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:57

"Accogliamo con favore la decisione di destinare circa 20 milioni di euro, fondi statali inseriti nel decreto legge 157, per bar e ristoranti della Toscana. Una boccata d'ossigeno importante in questo momento di grave crisi economica innescata dalla pandemia. Quello che ci preoccupa è il criterio di assegnazione di tali contributi.

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:02

Il 18 dicembre il "Comitato per il Ritiro di qualunque autonomia differenziata" e la "Rete dei Numeri Pari" promuovono una mobilitazione nazionale contro la secessione dei ricchi propagandata come "regionalismo differenziato" che distruggerebbe l'unità della Repubblica creando cittadini e cittadine di serie A, B e persino Z a seconda del...

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:02

"Cara Camilla, cara Giovanna. Oggi ti racconto di me e del mio coraggio che come un filo si intreccia alla vita. Ti scrivo in un tempo che ci presenta incertezze”. Nasce da una storia vera, “Il filo sottile del coraggio” (Maria Pacini Fazzi Editore), curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti,...

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:56

Per presentare la scuola secondaria di primo grado C. Del prete dell'I.C. Lucca 3 è in programma un OPEN DAY che si terrà Venerdì 18 dicembre 2020, ore 17,30, su piattaforma Google Meet.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:54

Il Comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:53

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Villa Basilica, lunedì 21 dicembre dalle ore 9 alle 12 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Villa Basilica e nelle località Guzzano, Botticino, Rimogno e Ponte a Villa.

giovedì, 17 dicembre 2020, 13:52

Un regalo di Natale speciale e un modo diverso per promuovere la lettura e le librerie lucchesi. La Biblioteca Agorà, per queste festività così diverse rispetto a quelle che siamo soliti vivere, ha deciso di aprire virtualmente le proprie porte ai librai lucchesi: un'occasione per consolidare la collaborazione fra istituti...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:52

Buoni alimentari: ammonta a oltre 9 mila euro il budget stanziato dal Comune di Villa Basilica per sostenere i cittadini in difficoltà. La misura straordinaria si rivolge, infatti, a tutte le famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 si trovano in condizioni di disagio: con i buoni erogati sarà possibile acquistare...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:21

Il Comune è pronto dal punto di vista operativo ad autorizzare il mercato dell'antiquariato per sabato 19 e domenica 20 dicembre, ma si dovranno attendere i nuovi provvedimenti che il Governo emanerà nelle prossime ore per capire se ci saranno ulteriori restrizioni nei prossimi giorni.