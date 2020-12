ISSM "L. Boccherini": concerto dell'Epifania

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 20:15

Il Pci si dice contrario alle nuove normative previste dall'European Banking Authority per la definizione di default che le banche europee, e quindi anche quelle italiane, dovranno applicare alle posizioni dei loro clienti. "Si tratta dell'ennesima trovata dei burocrati di Bruxelles, che rischia di dare il colpo finale ai cittadini...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:14

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i settori produttivi. Per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, Cromology ha adottato le misure più appropriate in accordo con le normative.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:11

Prime firme questa mattina a Palazzo Orsetti sul Patto per l'apprendimento permanente, il protocollo che formalizza la collaborazione di tutti gli attori locali che hanno lavorato per l'ingresso di Lucca nella rete globale delle “Learning Cities” Unesco avvenuta nello scorso settembre.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:17

È online la piattaforma che mette a disposizione degli studenti delle scuole medie e superiori della Lucchesia uno sportello virtuale di tutoraggio didattico. A promuovere il progetto è l'associazione Comitato studenti per i diritti allo studio (CSDS) 2008, che da 12 anni si impegna a garantire l’accesso agli strumenti didattici...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:54

"Gli ultimi eventi di violenza familiare, cresciuti in questa pandemia, non hanno fatto altro che aprire un vaso di pandora: con sempre maggiore frequenza gli uomini si scagliano contro mogli e figli". Il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il Consigliere provinciale di Lucca Riccardo Giannoni ed il responsabile provinciale del Dipartimento...

martedì, 29 dicembre 2020, 16:31

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da CTT Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.

martedì, 29 dicembre 2020, 16:08

La Toscana continua ad essere interessata dal transito di sistemi perturbati.

martedì, 29 dicembre 2020, 11:04

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, interviene sulla questione riguardante il senso unico a Pontetetto: "E' prevedibile che nel 2021 - afferma -, con l'avvicinarsi della scadenza elettorale per eleggere il nuovo sindaco della città, assisteremo al proliferare della nascita di comitati contro o a favore...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:37

Confartigianato Imprese Lucca fa presente che dal 1° gennaio 2021 chi va in scoperto di conto corrente, sia che si tratti di una azienda ed anche di una persona fisica, corre il rischio di essere considerato “ soggetto moroso” nei confronti degli Istituti, delle finanziarie, dagli stessi dipendenti in caso...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:15

E’ previsto per il 30 dicembre l’arrivo di altre 4.875 dosi vaccinali destinate all’intero territorio della ASL Toscana nord ovest, quindi potrà iniziare nei prossimi giorni la somministrazione agli ospiti delle RSA. Dal 1° gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari dei reparti covid e, a partire dal 4 gennaio, verranno...