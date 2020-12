Libera professione: giovedì 31 dicembre orario ridotto per front office e call center

Altre notizie brevi

martedì, 29 dicembre 2020, 16:31

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da CTT Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.

martedì, 29 dicembre 2020, 16:08

La Toscana continua ad essere interessata dal transito di sistemi perturbati.

martedì, 29 dicembre 2020, 11:04

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, interviene sulla questione riguardante il senso unico a Pontetetto: "E' prevedibile che nel 2021 - afferma -, con l'avvicinarsi della scadenza elettorale per eleggere il nuovo sindaco della città, assisteremo al proliferare della nascita di comitati contro o a favore...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:37

Confartigianato Imprese Lucca fa presente che dal 1° gennaio 2021 chi va in scoperto di conto corrente, sia che si tratti di una azienda ed anche di una persona fisica, corre il rischio di essere considerato “ soggetto moroso” nei confronti degli Istituti, delle finanziarie, dagli stessi dipendenti in caso...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:15

E’ previsto per il 30 dicembre l’arrivo di altre 4.875 dosi vaccinali destinate all’intero territorio della ASL Toscana nord ovest, quindi potrà iniziare nei prossimi giorni la somministrazione agli ospiti delle RSA. Dal 1° gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari dei reparti covid e, a partire dal 4 gennaio, verranno...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:11

Incredulità e dolore in Cgil alla notizie dell'improvvisa scomparsa di di Giovanni Vannucci segretario della Cisl Scuola Toscana. Così lo ricorda Pasquale Cuomo segretario generale Flc Cgil Toscana: "Giovanni Vannucci era una splendida persona e un ottimo sindacalista.

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:56

Azione Toscana è fortemente contrariata dalla modalità con cui il Presidente Giani continua ad "inventare" nuovi ruoli e nuove nomine, evidentemente al solo fine di soddisfare promesse fatte ad alcuni in tempi di campagna elettorale. Quasi giornalmente infatti, veniamo a conoscenza di nuovi incarichi pubblici per accontentare qualche esponente politico...

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:03

Si prolunga e si estende a tutta la Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico che sarà fino alla mezzanotte di domani, martedì 29 dicembre. E’ in vigore invece fino alle 12 di domani, martedì, il codice giallo per vento e mareggiate sulla costa.

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:40

Nuovo libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti, con la donna del treno editore Aletti. Accompagnato dagli acquarelli del pittore lucchese Fabrizio Barsotti, da sempre impegnato per valorizzare la zona di via del Fosso, con iniziative i Fossi dell'Arte. Ha curato la copertina del libro e internamente, acquistabile tramite internet.

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:36

La Confartigianato Imprese Lucca comunica che il Comune di Lucca dà avviso dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre p.v..