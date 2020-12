Libera professione: il 24 e il 31 dicembre orario ridotto per front office e call center

Altre notizie brevi

sabato, 19 dicembre 2020, 11:23

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini, ha emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida fino a...

sabato, 19 dicembre 2020, 08:35

Oggi alle ore 17 la Asd Vespa Club di Lucca, affiliata Libertas, sfilerà per alcune vie della città e sosterà - per una foto di gruppo nel rispetto delle distanze di sicurezza - davanti all'albero dello sport, allestito in Piazza Guidiccioni per dare un messaggio forte di unione e di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:44

Avrà luogo domenica prossima 20 Dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso la sede dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in via Cesare Battisti 2, l'assemblea elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri.

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:46

L'iniziativa “Il futuro del presepe: comunità e nuovi mestieri”, promossa da Confartigianato in collaborazione con la Coldiretti e Fondazione Symbola Organizzazioni che hanno sottoscritto il Manifesto d’Assisi, vuol valorizzare la tradizione del presepe attraverso iniziative simboliche che si estrinsecano nella consegna ai Vescovi dei territori di ogni provincia d’Italia, di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 17:23

Il comune di Lucca conferma che sabato 19 e domenica 20 dicembre, si svolgeranno sia il tradizionale mercato antiquario in piazza Antelminelli, via del Battistero, piazza San Giovanni, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via del Battistero e vie limitrofe ma anche il mercato di piazzale Don Baroni.

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:40

In arrivo risorse per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua toscani a difesa del suolo. La giunta regionale ha infatti approvato il V atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione Toscana nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente per ampliare il più possibile l'azione programmatica di prevenzione del rischio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:31

Nella seduta di ieri pomeriggio (giovedì) il consiglio comunale ha approvato tre ordini del giorno. Il primo, presentato dalla consigliera di '+ Capannori' Claudia Berti a nome della maggioranza impegna il sindaco e la giunta a continuare l'importante impegno già in atto per minimizzare l'impatto ambientale generato dalla produzione dei...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:30

"Con la zona rossa a cavallo di Natale e Capodanno il Governo salvaguardi la salute pubblica ma non mortifichi il lavoro. Tra le varie attività, i servizi di estetica devono essere garantiti anche nell'ipotesi di un lockdown generalizzato nel periodo natalizio" si appella il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:06

"Leggo commenti polemici, addirittura comunicati stampa dei soliti noti dell'opposizione che non perdono occasione per strumentalizzare la qualunque, per il traffico che si è creato per la chiusura del tratto autostradale Altopascio-Chiesina Uzzanese: una chiusura necessaria per ripristinare quanto prima il cavalcavia autostradale di via per Ponte ai Pini".

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:27

Anche domani 19/12/2020, come tutti i sabato pomeriggio, alla Casa del Popolo a Verciano in Via dei Paoli 22, è prevista la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità."Questa importante pratica mutualistica - si legge in una nota di Palp Lucca -, sempre più diffusa in questi tempi...