L’Istituto Lucca 5 ha organizzato un open day lungo una settimana!

martedì, 15 dicembre 2020, 09:23

A partire da domani martedì 15 dicembre sarà possibile visitare virtualmente la scuola secondaria di primo grado, parlare con la dirigente ed i docenti, fino a venerdì compreso. Per essere più vicini alle diverse necessità delle famiglie del nostro Istituto gli incontri sono stati suddivisi in cinque date, una per ciascuna Scuola Primaria zona Ponte a Moriano, Saltocchio e limitrofe.

Ai genitori sarà illustrata l’offerta formativa, potranno inoltre visitare virtualmente i locali e avere una panoramica sui lavori svolti dagli alunni attraverso presentazioni, filmati e testimonianze. Se un genitore fosse impossibilitato ad intervenire nel giorno indicato per la Scuola di appartenenza potrà partecipare in una delle altre date. Le famiglie interessate, esterne all’Istituto, possono partecipare in una qualsiasi di queste date, saremo lieti di accogliervi! Gli open day per le scuole primarie e dell’infanzia sono in programma a gennaio. Potete trovare informazioni e dettagli sia sul nostro sito web www.lucca5.edu.it e sulla nostra pagina fb.