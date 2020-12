Lucca, stop alla circolazione di veicoli inquinanti e all'accensione dei caminetti da domani, martedì 22 a lunedì 28 dicembre

Altre notizie brevi

sabato, 19 dicembre 2020, 19:36

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera alla città dei preti e diaconi della Chiesa nella città di Lucca in occasione della quarta domenica di Avvento:

sabato, 19 dicembre 2020, 11:30

L'AUSL Toscana nord ovest informa che nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre e di giovedì 31 dicembre 2020 tutti i front office i call center per prendere appuntamenti in libera professione saranno chiusi. La chiusura interesserà tutte le zone di competenza dell'AUSL Toscana nord ovest, vale a dire il territorio...

sabato, 19 dicembre 2020, 11:23

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini, ha emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida fino a...

sabato, 19 dicembre 2020, 08:35

Oggi alle ore 17 la Asd Vespa Club di Lucca, affiliata Libertas, sfilerà per alcune vie della città e sosterà - per una foto di gruppo nel rispetto delle distanze di sicurezza - davanti all'albero dello sport, allestito in Piazza Guidiccioni per dare un messaggio forte di unione e di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:44

Avrà luogo domenica prossima 20 Dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso la sede dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in via Cesare Battisti 2, l'assemblea elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri.

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:46

L'iniziativa “Il futuro del presepe: comunità e nuovi mestieri”, promossa da Confartigianato in collaborazione con la Coldiretti e Fondazione Symbola Organizzazioni che hanno sottoscritto il Manifesto d’Assisi, vuol valorizzare la tradizione del presepe attraverso iniziative simboliche che si estrinsecano nella consegna ai Vescovi dei territori di ogni provincia d’Italia, di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 17:23

Il comune di Lucca conferma che sabato 19 e domenica 20 dicembre, si svolgeranno sia il tradizionale mercato antiquario in piazza Antelminelli, via del Battistero, piazza San Giovanni, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via del Battistero e vie limitrofe ma anche il mercato di piazzale Don Baroni.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:50

La vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre, e l'ultimo dell'anno, giovedì 31 dicembre, in previsione del basso afflusso di cittadini a causa delle festività, gli uffici del palazzo comunale, le biblioteche e le sedi decentrate, ad esclusione della polizia municipale, chiuderanno al pubblico anticipatamente alle ore 12 e la chiusura...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:57

Proroga dell'ordinanza per la salvaguardia della qualità dell'aria. Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini, ha prorogato l'ordinanza relativa ai divieti e...

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:40

In arrivo risorse per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua toscani a difesa del suolo. La giunta regionale ha infatti approvato il V atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione Toscana nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente per ampliare il più possibile l'azione programmatica di prevenzione del rischio...