Lunedì 7 dicembre alle 18 si accende l'albero dello sport

Altre notizie brevi

domenica, 6 dicembre 2020, 13:40

La perturbazione che sta interessando le regioni centrali, fra queste anche la Toscana, porterà ancora tempo instabile anche per i prossimi giorni. La Sala operativa della protezione civile regionale ha così esteso il codice giallo già emesso per oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 7 dicembre.

domenica, 6 dicembre 2020, 11:41

Il consigliere comunale di Capannori della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, interviene sull'utilizzo dei finanziamenti stanziati dal governo per aiutare le persone in difficoltà economica dovuta all'emergenza Covid."Grazie al mio esposto presentato al prefetto e al seguito delle due interpellanze presentate ad aprile 2020 - afferma -, oggi l'amministrazione capannorese...

sabato, 5 dicembre 2020, 19:39

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera alla città dei preti e diaconi delle comunità che formano la chiesa nella città di Lucca per la seconda domenica di Avvento:"Cari fratelli e sorelle,

sabato, 5 dicembre 2020, 18:14

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha dichiarato sul sito ufficiale della Regione Toscana di aver firmato un'ordinanza per chiarire quali sono gli spostamenti consentiti a partire da domani, domenica 6 dicembre. "Al momento in cui scriviamo - dichiara Cna - l’Ordinanza non è stata ancora pubblicata sul BURT.

sabato, 5 dicembre 2020, 16:00

Non ci sta il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Alberto Pellicci alle parole del senatore di Forza Italia Mallegni che riguardo allo sciopero dei lavoratori del pubblico impiego in programma per il 9 dicembre ha dichiarato "Evitate di ricoprirvi di vergogna e andate a lavorare, voi che ancora potete farlo...

sabato, 5 dicembre 2020, 14:04

In merito alla procedura relativa al cosiddetto 'Tubone 2’, l’amministrazione comunale fa presente che nei giorni scorsi è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Lucca un avviso - riportato per estratto da una testata locale - relativo ai proprietari dei terreni che saranno interessati dall'attraversamento dell'opera.

sabato, 5 dicembre 2020, 11:01

La sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari è iniziata fin dai primi giorni di marzo 2020 e non è ancora terminata. È quanto evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest anche a precisazione di quanto affermato nei giorni scorsi da alcune organizzazioni sindacali e forze politiche.

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:31

Lunedì prossimo 7 dicembre, con ritrovo alle ore 9,30 di fronte a Macelleria Menesini, Via delle Ville, 305, Capannori, Consorzio e Comune effettueranno sopralluogo congiunto sul cantiere in oggetto.

venerdì, 4 dicembre 2020, 15:56

Le associazioni lucchesi incontrano Alessandro Zan, relatore del DDL che combatte la violenza e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo. All'incontro parteciperà anche Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere.

venerdì, 4 dicembre 2020, 15:26

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso il bollettino meteo per le prossime ore, innalzando il livello di allerta da giallo ad arancione per la giornata di oggi (venerdì 4) e domani (sabato 5). Vediamo nel dettaglio cosa prevede per la provincia di Lucca.