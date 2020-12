Misericordia di Lucca, elezione organi sociali

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:00

Domenica 20 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la Sede della Misericordia di Lucca - Via Cesare Battisti 2 Lucca - avrà luogo l'Assemblea Elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri. Tutte le persone iscritte alla Misericordia, per esercitare il diritto di voto, devono essere in pari con la quota Associativa 2020 e presentarsi al seggio con un documento di identità valido. Il pagamento della quota Associativa può essere regolarizzato anche presso il seggio elettorale. L'elenco dei canditati è visibile presso la sede della Misericordia.

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.

La Commissione Elettorale comunica chel'Assemblea Elettiva sarà ulteriormente rinviata in caso di incompatibilità con la normativa regionale per il contenimento del contagio da Covid-19.