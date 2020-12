Pellicci (Sinistra Italiana): "Irrispettoso è Mallegni, si adoperi piuttosto per soddisfare le rivendicazioni di buon senso dei lavoratori PA"

sabato, 5 dicembre 2020, 16:00

Non ci sta il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Alberto Pellicci alle parole del senatore di Forza Italia Mallegni che riguardo allo sciopero dei lavoratori del pubblico impiego in programma per il 9 dicembre ha dichiarato "Evitate di ricoprirvi di vergogna e andate a lavorare, voi che ancora potete farlo e fatelo per il rispetto che dovete alla comunità che vi paga lo stipendio" e "Ritengo totalmente irrispettoso (per non dire offensivo) che la funzione pubblica, a tutti i livelli di Stato, possa solo lontanamente pensare a scioperi" (vedi Vs articolo https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2020/12/sciopero-sindacale-per-il-rinnovo-delle-p-a-mallegni-fi-andate-a-lavorare-voi-che-potete-ancora-farlo/)



"Ciò che appare irrispettoso" risponde Pellicci "è che un senatore della repubblica tenti di rinfocolare una guerra tra poveri e cavalchi il più becero populismo, evidentemente con l'obbiettivo non tanto nascosto di cercare consenso nella famigerata "pancia del Paese", attaccando un intero comparto, quello del Pubblico Impiego, in prima fila oggi come in ogni fase della pandemia per garantire tutti i servizi essenziali alla cittadinanza".



Il diritto a scioperare per far valere i propri diritti" continua l'esponente di SI" è sancito dalla Costituzione (art. 40) che il senatore in questione ha giurato di <<osservare lealmente>> quando è stato eletto e per cui tante lotte gli italiani hanno sostenuto. Nessuno provi a limitare i diritti con la scusa della pandemia".



"Piuttosto" conclude Pellicci "chi ci rappresenta nelle istituzioni lavori affinché non sia necessario scioperare, mettendo in campo quel piano di assunzioni straordinarie e stabilizzazioni, garantendo il lavoro in sicurezza e contratti dignitosi, cioè quei provvedimenti di semplice buonsenso che sono la piattaforma delle rivendicazioni dei lavoratori del Pubblico Impiego".