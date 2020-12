Presentato il progetto formativo “La salvaguardia del germoplasma nell’era digitale” dell’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi

Altre notizie brevi

martedì, 1 dicembre 2020, 17:20

Sul sito del Comune una guida per accedere alla mappa del Regolamento urbanistico e capire se la propria impresa rientra nella Zona omogenea A.

martedì, 1 dicembre 2020, 17:11

Il segretario Uilm area nord Toscana replica a Confindustria: "Sicuramente le aziende che lavorano bene sono tutte loro associate. Senza alcuna polemica, siamo tutti sulla stessa barca: lavoriamo per la sicurezza insieme"

martedì, 1 dicembre 2020, 16:43

Poco più di un cittadino su due in Toscana ha letto un libro nell’anno precedente alla pandemia: è giovane, nella fascia d’età tra i 19 e i 35 anni ed ha scelto le sue letture prevalentemente tramite passaparola di amici, canali social e blog, in rete.

martedì, 1 dicembre 2020, 16:42

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale.

martedì, 1 dicembre 2020, 09:36

Il consigliere della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, annuncia azioni di protesta finché l'amministrazione comunale non asfalterà la via Romana."Ormai - afferma - sono trascorsi quasi due mesi dall'articolo sui giornali online e sui quotidiani locali riguardo alla via Romana.

lunedì, 30 novembre 2020, 17:33

La premiazione dei vincitori della XL edizione del Concorso Artigianato e Scuola che tradizionalmente si svolge al Teatro del Giglio nel mese di maggio, a causa dei tristemente noti problemi sanitari che hanno coinvolto la popolazione mondiale, è stata più volte rimandata dall'associazione con la speranza di poterla svolgere nella...

lunedì, 30 novembre 2020, 16:47

Non è solo la paura del contagio a rendere estremamente difficile questo periodo per gli anziani delle Rsa. Una conseguenza, per loro quasi altrettante grave, è l’isolamento e la distanza dai propri cari.

lunedì, 30 novembre 2020, 12:15

La delegazione di Lucca dell’Accademia Italiana della Cucina si unisce al cordoglio per la scomparsa della Professoressa Edda Bresciani, Accademica Onoraria. “Con Edda Bresciani – scrive la delegata Daniela Clerici – perdiamo non soltanto una presenza prestigiosa e una socia onoraria, ma un’Accademica che della nostra Associazione esprimeva fino in...

lunedì, 30 novembre 2020, 11:40

"Approvato alla Camera dei Deputati i primi di novembre, il Ddl Zan incassa il plauso della maggioranza: 5 emendamenti su 10 vengono favorevolmente votati. La sua approvazione anche al Senato pregiudicherebbe una minaccia alla libertà di opinione, religione e persino personale – dichiarano Emanuela Busetto, responsabile Regionale Dipartimento Politiche Sociali...

lunedì, 30 novembre 2020, 10:46

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto “Pillole Musicali per l’Anima” nato per portare, seppur a distanza, la musica negli ospedali della Toscana. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile l’attività in presenza all’interno degli ospedali da qui l’idea di realizzare un progetto per continuare a offrire questo servizio oltre...