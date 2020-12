Proroga iscrizioni Clinic Webinar con Fulvio Colini

Altre notizie brevi

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:49

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della quinta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 14 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi,...

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:44

Massimo Medugno, Direttore Generale di Assocarta, è intervenuto oggi per Federazione Carta Grafica alla presentazione dell'undicesimo rapporto "L'Italia del Riciclo 2020", sviluppato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNICIRCULAR, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di Ispra.

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:36

Con le riunioni di oggi a Lucca, Siena, Firenze e Grosseto, si avvia alla conclusione il primo ciclo di incontri dei comitati provinciali per il Tpl. Si tratta delle articolazioni locali del Comitato permanente regionale sul trasporto pubblico, costituito con ordinanza dal presidente Eugenio Giani e presieduto dall’assessore a trasporti...

giovedì, 10 dicembre 2020, 10:42

Al via la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con l’edizione numero trentuno della maratona sulle reti Rai che si aprirà il 12 dicembre. Sarà una settimana all’insegna della solidarietà: torna, infatti, il Cuore di cioccolato, un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:11

Si terrà venerdì 11 dicembre dalle 16 alle 19 il quarto e ultimo incontro del ciclo "La Laudato si, '5 anni dopo, Ecologia Integrale per il territorio, l'ambiente, il paesaggio", organizzato dall'Osservatorio del Paesaggio Lucchese.Come argomento conclusivo è stato scelto proprio quello che più caratterizza l'Osservatorio e cioè: Ambiente e Paesaggio.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:34

Fratelli d'Italia Capannori intende chiarire e chiudere (se mai sarà possibile) la diatriba con la maggioranza seguita all'illustrazione nel consiglio comunale del 3 dicembre da parte nostro consigliere Matteo Petrini, della mozione protocollata 10 ottobre scorso, per stimolare nuovamente il consiglio comunale ad intitolare un luogo del nostro territorio comunale...

martedì, 8 dicembre 2020, 16:31

Tante persone hanno partecipato ieri sera (lunedì 7 dicembre) all'incontro online con Alessandro Zan, relatore del DDL che combatte la violenza e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo e con l'assessora regionale alle politiche di genere, Alessandra Nardini.

martedì, 8 dicembre 2020, 16:17

La corruzione è una piaga sociale, l'Italia è la prima in Europa, scrive Domenico Capezzoli dell'IDV, passano gli anni, ma dilaga sempre di più, i governi passano, ma fino ad ora non esistono leggi efficaci per contrastarla.

martedì, 8 dicembre 2020, 13:16

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica che, a causa del perdurare delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, in accordo con la società Dondi Multistore Vigarano, la partita in programma domenica 13 dicembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca...

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:10

Come era ben prevedibile quest'anno la mostra dei presepi non può essere fatta. Era stata ottenuta l'autorizzazione nel mese di ottobre, ma la nuova ondata della pandemia ha tagliato le gambe.