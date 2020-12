Regione Toscana: approvato il bilancio per il triennio 2021-2023. Mercanti e Puppa soddisfatti

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:27

Il bilancio della Regione Toscana per il triennio 2021 - 2023 è il primo elaborato, discusso e approvato dai consiglieri eletti in provincia Valentina Mercanti e Mario Puppa.

“Dopo tre mesi di lavoro a Firenze – spiegano i consiglieri - si tratta del primo vero atto programmatico della nuova legislatura a guida Eugenio Giani. E' stato un bilancio diverso per le modalità e i contenuti considerata la situazione sanitaria, economica e sociale connessa alla pandemia in atto. Nonostante questo esprimiamo soddisfazione per i contenuti e le misure introdotte che guardano al rafforzamento della Toscana diffusa e alla tenuta del tessuto socio-economico dei territori”.

Mercanti e Puppa riepilogano ed evidenziano le misure che avranno una ricaduta diretta sulla provincia di Lucca:

- supporto per interventi per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale per i comuni con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti. Il contributo regionale è destinato ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali su richiesta del comune proponente che dovrà presentare richiesta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;

- contributo di massimo 7 milioni di euro per interventi per la realizzazione nel Comune di Lucca di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l'ospedale San Luca al fine di migliorare la viabilità in direzione dell'ospedale;

- interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici per promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalternanti. Gli impianti di riscaldamento sono infatti tra le principali cause di consumo di energia e di inquinamento atmosferico. In particolare contributi ai comuni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni, attuazione di interventi previsti nei PAC.

-semplificazione della disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti estendendo spese ammissibili e sopprimendo l'obbligo del coofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali per la concessione dei contributi ai piccoli comuni e alle unioni dei comuni

modificati i termini posti al comune beneficiario per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità per le sese posticipandoli al 30 giugno per evitare revoche dovute al maggior tempo impiegato per i lavori;

-valorizzazione del patrimonio culturale e storico

-manutenzione della via Francigena fuori dai centri abitati

-contributi alle PMI per interventi di revisione degli impianti sciistici;

- finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificazione spazi urbani colpiti dal fenomeno della desrtificazione commerciale

-contributi ad un più ampio numero di comuni i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali in particolare per quanto riguarda il tema dell'accessabilità dei 32 porti turistici per eliminare le barriere architettoniche sia nelle aree strettamente demaniale e del porto che nelle strutture pubbliche a servizio dell'ambito portuale.

"Consapevoli del lavoro importante che ci aspetta – concludono Mercanti e Puppa – saremo sempre in prima linea, non solo nella fase di realizzazione degli interventi inseriti in questo bilancio, ma anche in tutti gli atti di programmazione e futuri affinché Lucca sia sempre più protagonista in Toscana".