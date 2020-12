Ricci (FI): "Sicurezza in centro storico, l'amministrazione comunale deve fare di più"

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:35

Giovanni Ricci, presidente provinciale Forza Italia Giovani Lucca, interviene sull'episodio di ieri pomeriggio in piazza San Francesco: "Nella giornata di ieri in centro storico, si è verificato un ennesimo episodio di violenza gratuita che stavolta ha toccato piazza San Francesco e il bar lo Stellario dove due uomini stranieri se le sono date anche provocando danni allo stesso locale. Cose come queste non devono accadere principalmente in pieno giorno. Non è comunque il primo episodio che accade ma a mio parere nemmeno sarà l'ultimo se l'amministrazione comunale attualmente inesistente sulla questione sicurezza, non si deciderà a fare di più. Serve maggior attenzione e cura degli impianti di videosorveglianza istallati dal comune, che ci sono ma non bastano. Inoltre anche un maggior impiego della polizia municipale per effettuare più controlli nelle strade con l'obbiettivo di prevenire eventi come questo e bloccarli sul nascere. Piena solidarietà a prescindere da tutto ai gestori del locale che nonostante la situazione già difficile si ritrovano situazioni come queste a complicare le cose. Spero vivamente che il locale venga risarcito per i danni causati e questi signori allontanati. Solo così giustizia potrà essere fatta correttamente".