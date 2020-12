Rinviata Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-Dinamo Sassari

Altre notizie brevi

Nell’ambito del previsto incremento di risorse, il questore Alessandra Faranda Cordella ha accolto i neo assegnati alla questura di Lucca vice ispettori Andrea Boschetti e Christian Perotti, provenienti rispettivamente dalla questura di Firenze e dalla polizia di frontiera di Fiumicino.Nell'augurare loro buon lavoro, il questore ha evidenziato la delicatezza delle...

Domenica 20 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la Sede della Misericordia di Lucca - Via Cesare Battisti 2 Lucca - avrà luogo l'Assemblea Elettiva per il rinnovo dei Collegi Magistrato e Probiviri. Tutte le persone iscritte alla Misericordia, per esercitare il diritto di voto, devono essere in...

Continua la distribuzione gratuita delle 450 mila mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i cittadini del Comune di Lucca. Questo il calendario delle associazioni di volontariato coinvolte che consegneranno cinque mascherine a testa a ogni cittadino:

Paolo Ricci, presidente circolo Fratelli d'Italia Capannori: "Dopo il Consiglio Comunale di mercoledì 9 dicembre, rimango amareggiato e basito dal comportamento di alcuni consiglieri di maggioranza, nei confronti del nostro consigliere Matteo Petrini, in quanto sono stati fatti attacchi totalmente gratuiti e personali.

Sabato 12 dicembre Open Day sulla piattaforma Google Meet dell'Istituto Comprensivo Lucca 3. La dirigente e i docenti dell’Istituto incontreranno virtualmente le famiglie nella giornata dell’OPEN DAY, per la presentazione della scuola ai genitori degli alunni che si iscriveranno nell’anno scolastico 2020 – 21.

Assocarta e Assografici con SLC-CGIL, FISTEL CISL, ULCOM UGL fanno il punto sull'emergenza Covid-19 che continua ad avere un impatto drammatico a livello nazionale mondiale, mettendo a dura prova la tenuta economica e sociale, non solo del nostro Paese.

"Il rush finale per l'allestimento dell'ospedale Covid di Lucca a Campo di Marte è sicuramente un ottimo risultato, peccato aver perso quasi 7 mesi" così si pronuncia il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni sull'imminente attivazione del vecchio ospedale lucchese, dedicato ora ai malati Covid.

Domenica 13 dicembre 2020 alle ore 10.30 la tradizionale messa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale dell’Oculistica di Lucca verrà celebrata nella Cattedrale di San Martino.

La Federazione Italiana Football Sala comunica Ufficialmente che le iscrizioni al Clinic Webinar con Fulvio Colini sono prorogate fino alle ore 14 di Venerdì 11 Dicembre 2020 p.v. Il Corso si terrà nella modalità On-Line il 13 dicembre dalle ore 20.30 alle 22.30.