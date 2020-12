Sciopero di Cgil, Cisl e Uil il 24 dicembre: "Contratti scaduti, vogliamo più sicurezza"

Indetto uno sciopero per giovedì 24 dicembre di Cgil, Cisl e Uil, il motivo è chiaro: "Il contratto per i lavoratori della vigilanza e degli addetti alla sicurezza è ormai scaduto da 5 anni. Stiamo parlando di lavoratori armati che si occupano di trasporto valori, sicurezza nei tribunali, nelle banche, sorvegliano le aziende, le stazioni ferroviarie e che in questo lungo periodo di pandemia si occupano anche di rilevare la temperatura all'ingresso dei supermercati e centri commerciali. In quest'ultimo caso, in particolare, addetti a rilevare la temperatura che lavorano 40 ore settimanali a paghe di 800 euro mensili - spiegano - Quelli armati hanno contratti per circa mille euro. Stipendi al ribasso a personale che con professionalità è ogni giorno in prima fila sul fronte della sicurezza. Un contratto che vede le indennità ferme da molti anni, una situazione non più accettabile". Sperano in un'adesione provinciale a supporto dei segretari nazionali: "Le guardie particolari giurate e gli addetti alla sicurezza hanno concorso in questi mesi a garantire oltre la normale attività loro propria, anche un importante supporto nella gestione delle procedure di sicurezza poste in essere da enti pubblici e imprese private - concludono - tutte a tutela della salute pubblica, a partire dalla regolazione dei flussi di accesso dei cittadini".