Sportello d'ascolto Potere al Popolo: "Noi ci siamo"

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:47

Viale San Concordio diverrà a senso unico a Pontetetto, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Pattana e quello con via di Vicopelago, in direzione sud (verso Pisa) e con limite di velocità a 30Km all'ora, a partire da martedì 29 dicembre.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:27

Il bilancio della Regione Toscana per il triennio 2021 - 2023 è il primo elaborato, discusso e approvato dai consiglieri eletti in provincia Valentina Mercanti e Mario Puppa.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:46

Manifestazione questa mattina in piazza a Roma, a fianco dei Ristoratori Toscani, per il comparto Ncc con Anitrav e Fia. I rappresentanti del noleggio con conducente non sono stati ricevuti dal premier Giuseppe Conte, ma Giorgio Dell'Artino, presidente del Comitato Air-Autonoleggiatori italiani riuniti, ha consegnato un documento al leader della...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:52

"Voucher di prossimità? non a Capannori". Esordisce così Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori, in una nota stampa. "La maggioranza - attacca -, con scuse pretenziose, ha infatti bocciato la nostra proposta volta a istituire buoni da spendere nelle attività del nostro territorio.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:10

Codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle 13 di domani, giovedì 24 dicembre, alla mezzanotte dello stesso giorno. Il rinforzo dei venti di Libeccio parte oggi pomeriggio sui crinali dell'Appennino e sottovento. Domani ancora vento di Libeccio sui crinali dell'Appennino e sottovento, con raffiche forti.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:47

Consapevoli delle molte necessità degli studenti in questo complesso periodo, i formatori della struttura di Educazione e promozione della salute della Asl Toscana nord ovest e gli insegnanti della Piana di Lucca e della Valle del Serchio hanno interagito con grande impegno e passione, con l’obiettivo di continuare a garantire...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 09:37

La provincia di Lucca informa che gli uffici resteranno chiusi al pubblico a partire dalle ore 15 nei giorni di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre. Saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali, di reperibilità, pronto intervento e vigilanza.

martedì, 22 dicembre 2020, 23:58

Le delegazioni di "Sinistra con" e di "Lucca per l'Ambiente", nate con la presentazione delle due liste in occasione delle elezioni comunali a Lucca del 2017, si sono incontrate per un confronto politico e programmatico sulla situazione lucchese con l'obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente la collaborazione già in corso...

martedì, 22 dicembre 2020, 20:10

Solidali le parole di Paolo Ricci, coordinatore di Fratelli d'Italia di Capannori nei confronti di Domenico Caruso, frainteso in consiglio comunale lo scorso venerdì: "Purtroppo con la solita estrema arroganza non è stata data l'opportunità al consigliere Caruso di spiegare il significato delle sue parole ed il messaggio che voleva dare.

martedì, 22 dicembre 2020, 20:06

Indetto uno sciopero per giovedì 24 dicembre di Cgil, Cisl e Uil, il motivo è chiaro: "Il contratto per i lavoratori della vigilanza e degli addetti alla sicurezza è ormai scaduto da 5 anni. Stiamo parlando di lavoratori armati che si occupano di trasporto valori, sicurezza nei tribunali, nelle banche,...