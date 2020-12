Successo per l'incontro promosso delle associazioni lucchesi con Alessandro Zan

Altre notizie brevi

La corruzione è una piaga sociale, l'Italia è la prima in Europa, scrive Domenico Capezzoli dell'IDV, passano gli anni, ma dilaga sempre di più, i governi passano, ma fino ad ora non esistono leggi efficaci per contrastarla.

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica che, a causa del perdurare delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, in accordo con la società Dondi Multistore Vigarano, la partita in programma domenica 13 dicembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca...

Come era ben prevedibile quest'anno la mostra dei presepi non può essere fatta. Era stata ottenuta l'autorizzazione nel mese di ottobre, ma la nuova ondata della pandemia ha tagliato le gambe.

E' stata rinviata a mercoledì 9 dicembre alle ore 18 in piazza Guidiccioni angolo Via Sant'Andrea, nel centro di Lucca, l'accensione dell'albero dello sport, come simbolo ed augurio di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.L'iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni Sportive,...

L'amministrazione Menesini rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali.

Le attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing da oggi (lunedì 7), a Capannori possono lavorare anche di domenica e nei giorni festivi.

Prosegue senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, che anche su Lucca e Piana sta affrontando l'evento meteorologico che sta interessando l'intero comprensorio.

Grazie alla richiesta avanzata dalla Confartigianato imprese di Lucca, il Comune di Capannori ha adottato un'ordinanza che consente ai parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuaggio e piercing, di rimanere aperti la domenica e nei giorni festivi.

Giovedì 10 dicembre alle 18 è in programma la presentazione on line della pubblicazione 'll Signore dell'Occhio della Terra. La Confraternita della Cintura' di Mauro Lazzaroni. Il Signore dell'Occhio della Terra è una saga, dove le storie, ambientate nelle Terre di Lucca in una età che va dall'XI sec.

Da lunedì 14 dicembre riaprono al pubblico, su prenotazione, le sale studio della biblioteca comunale 'G.Ungaretti' ad Artémisia, finora chiuse nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Le prenotazioni possono effettuarsi a partire da sabato 12 dicembre.