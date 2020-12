Trasporti, Ncc in piazza a Roma con i ristoratori toscani

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:46

Manifestazione questa mattina in piazza a Roma, a fianco dei Ristoratori Toscani, per il comparto Ncc con Anitrav e Fia. I rappresentanti del noleggio con conducente non sono stati ricevuti dal premier Giuseppe Conte, ma Giorgio Dell'Artino, presidente del Comitato Air-Autonoleggiatori italiani riuniti, ha consegnato un documento al leader della Lega Matteo Salvini.

"Conte non ci ha ricevuto perché era impegnato - spiega Dell'Artino - ma ho consegnato a Salvini un'analisi molto tecnica della problematiche del settore, in cui abbiamo evidenziato due punti: le norme che, alla ripresa del lavoro, faranno chiudere moltissime aziende, favorendo ancora una volta i taxi, e le necessità di avere aiuti concreti e consistenti per salvare il settore che è in profonda crisi". Salvini ha recepito il documento, ma Azione Ncc continua a chiedere una risposta chiara e decisa da parte del Governo. "Salvini ha ascoltato le nostre richieste - aggiunge Dell'Artino - ma quella che noi chiamiamo legge 'Ammazza-Ncc' è nata dal Governo in cui sedeva anche lui. Non abbiamo bisogno di passerelle politiche, ma di soluzioni efficaci per salvare il nostro comparto".