Ultimo incontro del ciclo "La Laudato si', 5 anni dopo"

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:11

Si terrà venerdì 11 dicembre dalle 16 alle 19 il quarto e ultimo incontro del ciclo "La Laudato si, '5 anni dopo, Ecologia Integrale per il territorio, l'ambiente, il paesaggio", organizzato dall'Osservatorio del Paesaggio Lucchese.



Come argomento conclusivo è stato scelto proprio quello che più caratterizza l'Osservatorio e cioè: Ambiente e Paesaggio.



Grazie agli interventi di eccellenti relatori affronteremo il concetto di sostenibilità secondo un approccio multidisciplinare. Parleremo di obiettivi comuni come il contrasto al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. Ampio spazio sarà dato all'importanza degli alberi, a partire dalla città fino alle grandi foreste. Saranno presentate realtà locali e realtà lontane estremamente attente alla tutela della foresta e al suo utilizzo veramente sostenibile. Alla fine seguirà una tavola rotonda dove tutti potranno partecipare con domande o interventi in modalità chat. Vista la ricchezza della giornata, l'orario di inizio, rispetto agli incontri precedenti, è anticipato alle 16. Vi aspettiamo!



Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 dell'11 dicembre. E' possibile partecipare all'evento sostenendo l'Osservatorio con una piccola quota pari a 5€.

iscrivendosi alla pagina:



http://www.celsius.lucca.it/catalog/seminari

Programma della Giornata Introduzione - Prof. Francesco Ferrini, Comitato Scientifico OLPL

La trama giuridica della sostenibilità - Nicoletta Ferrucci, Ordinario di Diritto Forestale e dell'Ambiente UNIFI

Sostenibilità - Alessio Ciacci, Legambiente Capannori

Pensare come la montagna: la città è un grande paesaggio - Gianni Celestini, Docente di Architettura del Paesaggio - Sapienza Università di Roma

Città chiama Foresta: relazioni, percorsi, sfide - Fabio Salbitano, Docente di Selvicoltura ed Ecologia urbana e del Paesaggio UNIFI

Coltivare (alberi) per far crescere conoscenza e consapevolezza ambientale - Dott. Emilio Bertoncini

Community Forestry User Groups in Nepal - Community survey and forestry management plan. Mister Hari Mandal, Forestry and Environment Specialist - Traduzione Prof Giovanni Bacaro Comitato Scientifico OLPL

Tavola rotonda - modera Arianna Chines Presidente OLPL

Conclusioni del ciclo di incontri