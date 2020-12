USL Toscana nord ovest, al via l’edizione 2020 della “Settimana della Trasparenza”

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:49

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della quinta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 14 al 19 dicembre.



“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza – prevede che ogni ente promuova e diffonda la cultura dell'integrità e della legalità attraverso le cosiddette "Giornate della Trasparenza" ovvero un giorno dedicato da ogni pubblica amministrazione all’argomento. La nostra USL, ripetendo l’iniziativa degli anni scorsi, ha deciso di dedicare a questa proposito un’intera settimana, per consentire al maggior numero possibile di cittadini di partecipare e dare la propria opinione sul grado di trasparenza raggiunta e magari lasciando anche qualche consiglio per il futuro”.



Da lunedì 14 fino a sabato 19 dicembre sul sito web dell’Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) sarà attivo un questionario, completamente anonimo nella compilazione e nell’invio, cui ogni cittadino potrà rispondere, esprimendo la propria opinione sull’accessibilità dei dati e delle informazioni contenuti nell'area denominata "Amministrazione Trasparente", fornendo così all'Azienda un prezioso feedback per migliorare l’interazione con gli utenti e la fruibilità delle informazioni. Per formulare proposte e suggerimenti sarà, inoltre, a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: operazione.trasparenza@usl6.toscana.it. I risultati emersi saranno successivamente resi noti.



L’iniziativa è organizzata in base alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che obbliga le Amministrazioni a pubblicare sui propri siti istituzionali, una serie di dati relativi all'attività e alle risorse impiegate, al personale, alle consulenze e alle collaborazioni affidate, alle sovvenzioni e ai contributi erogati (tutelando, ovviamente, la privacy dei beneficiari).



Il questionario è raggiungibile direttamente cliccando qui:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ-5Bu_iO3Ky8GGmW4pcGiDuVymJiypDnKiQdlHTUqY_6p4g/viewform