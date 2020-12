Zappia (Lega): "Aiuti alle famiglie: dopo mio esposto, più trasparenza"

domenica, 6 dicembre 2020, 11:41

Il consigliere comunale di Capannori della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, interviene sull'utilizzo dei finanziamenti stanziati dal governo per aiutare le persone in difficoltà economica dovuta all'emergenza Covid.



"Grazie al mio esposto presentato al prefetto e al seguito delle due interpellanze presentate ad aprile 2020 - afferma -, oggi l'amministrazione capannorese fornisce un quadro più dettagliato e più trasparente su come utilizzare i finanziamenti stanziati dal governo per aiutare le persone in difficoltà economica dovuta all'emergenza COVID. La stessa cosa era stata fatta dall'amministrazione durante la prima ondata di Coronavirus in quanto di propria iniziativa (forse l'unica) aveva deciso di stanziare 20 mila euro per tre mesi a trentadue famiglie. La domanda che ho posto nell'interpellanza e alla quale non ho ricevuto ancora risposta è chi fossero i nominati di queste famiglie. Oggi il comune mette a disposizione, grazie alle risorse del governo (non sappiamo ad oggi l'ammontare di questi), ulteriori finanziamenti per l'emergenza COVID 19 per utilizzare queste risorse. L'amministrazione ha messo in atto un sistema diverso rispetto a quello utilizzato ad aprile (affermato dalla stessa amministrazione). Dopo il mio esposto al prefetto questo piano sembra essere più trasparente e più dettagliato, rispetto a quello di aprile".