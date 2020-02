Il XXV° anniversario di «Africana», rivista di studi extraeuropei con sede a Lucca

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:24

La Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini 12) organizza giovedì 20 febbraio alle ore 15:30 nei Saloni monumentali, una giornata di studi per la presentazione del N. XXV (2019) di «Africana» rivista di studi extraeuropei. Essa ha la redazione in Lucca, ed è periodico di Classe A per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e fra le sedici italiane consultate dall'«Index Islamicus» dell'Università di Cambridge.

I relatori saranno: Giovanni Armillotta (direttore di «Africana») che introdurrà la giornata di studi, seguiranno: Nadua Antonelli (Cand. PhD Università 'G. d'Annunzio' Chieti-Pescara): Le neuroscienze nei Continenti extraeuropei; Massimo Bianchi (Docente di Storia dei Rapporti fra Stato e Chiesa): Per uno studio in memoria di Calogero Piazza. Una introduzione bibliografica ai suoi scritti; Padre Edmondo Rutolo (Ordine della Madre di Dio, Roma): La manifestazione della divinità asiatica nell'Impero Romano d'Oriente; Martina Semboloni (Collaboratrice Demografia presso il DISPI di Siena): gli Italiani di Tunisia. Storia, evoluzione e integrazione della comunità italiana in una "non colonia" italiana; Filippo Verre (Master in Studi e Relazioni Internazionali, Oxford): Michel 'Aflaq tra socialismo e nazionalismo arabo. La creazione di una "religione civile".