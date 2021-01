Allerta gialla per vento, mareggiate e rischio idrogeologico fino alle 10 di domenica 31

Altre notizie brevi

sabato, 30 gennaio 2021, 17:19

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 gennaio, sono 210.

sabato, 30 gennaio 2021, 13:43

“La nostra associazione, da sempre impegnata nel l'nalizzare con metodo storico scientifico i drammatici fatti dei confini orientali, nel giorno del Ricordo continua l'approfondimento di quegli avvenimenti”: queste le parole di Filippo Antonini, presidente dell' ANPI - Comitato provinciale di Lucca, che continua poi spiegando “l’iniziativa “La frontiera contesa -...

sabato, 30 gennaio 2021, 13:35

L’anno scolastico 2020-21 è senza dubbio l’anno in cui la didattica a distanza ha ottenuto maggiore spazio, diventando di fatto una regola e non più un’eccezione quando si parla di formazione scolastica.

sabato, 30 gennaio 2021, 08:42

Domenica 31 gennaio, presso la sede della Misericordia Santa Gemma Galgani, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali. I soci della Misericordia sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento.

sabato, 30 gennaio 2021, 08:36

Il PSI di Lucca coglie positivamente la notizia comparsa nei giorni scorsi riguardante il progetto di fattibilità per i nuovi collegamenti con la Sarzanese e plaude l'operato dell'assessore Celestino Marchini: "Ha sempre sostenuto la necessità di una risoluzione al traffico nelle zone di Nave, Sant'Angelo e Fagnano, la messa in...

venerdì, 29 gennaio 2021, 15:45

Martedì 2 febbraio, a partire dalle 9:45, è in programma il seminario 'Itinerari turistici e culturali accessibili: verso il Grande itinerario tirrenico accessibile', organizzato dalla Provincia di Lucca, in collaborazione con la Regione Toscana, la Collectivité de Corse (capofila del progetto) e tutti i partner del progetto europeo 'Gritaccess –...

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:18

"È vergognoso quanto dichiarato dal Partito Comunista di Lucca riguardo l'intitolazione di una via a Norma Cossetto e la realizzazione di un monumento alla memoria dei martiri delle foibe". Così, in una nota, interviene Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e commissario FdI della Provincia di Lucca.

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 gennaio, sono 180. In lucchesia sono 25 i nuovi casi di contagio da Coronavirus, così suddivisi: Altopascio 5, Capannori 4, Lucca 16. Nel dettaglio in Toscana:

giovedì, 28 gennaio 2021, 23:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 gennaio, sono 195.

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:33

Mara Meo, realtà spesso in prima linea in progetti di solidarietà, ha deciso in un momento particolarmente delicato e significativo come quello attuale, di ringraziare alcune delle realtà del territorio che da sempre offrono supporto ed aiuto alla comunità omaggiandoli con dei pasti.