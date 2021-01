Allerta meteo di colore arancione per neve dalle 21 di martedì 5 gennaio alle 13 di mercoledì 6 gennaio

Altre notizie brevi

martedì, 5 gennaio 2021, 18:18

La Befana generalmente vien di notte, ma in questo anno particolare arriva in video! Il filmato è stato pubblicato oggi pomeriggio sul canale Live Love Lucca per le iniziative di Vivi Lucca Cantiere di Natale Flam Concentus Lucensis, a questo link https://youtu.be/Aq1u8s1LiKY

martedì, 5 gennaio 2021, 16:07

Lo dice il Lamma che questa mattina (5 gennaio) ha emesso il bollettino che prevede allerta arancione a partire da stasera alle 21 fino a domani (6 gennaio). "Un'area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica-marittima – si legge nella comunicazione diramata dal Centro funzionale delle Ragione...

martedì, 5 gennaio 2021, 15:38

Alle 14.30 di oggi sono 17.493 i vaccini somministrati, di cui 4.213 in Rsa. Il nuovo portale di Regione Toscana, per gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della campagna di vaccinazione anti Covid, sarà presentato giovedì prossimo, 7 gennaio, alle ore 13, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in...

martedì, 5 gennaio 2021, 15:13

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:54

È dell'11 novembre la richiesta che il consigliere di Capannori Bruno Zappia ha presentato, corredata dalla firma di quaranta residenti, affinché venisse introdotto il limite di 30 km/h nella traversa VIII di via Martiri Lunatesi.

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:48

Prosegue anche per la giornata di domani, martedì 5 gennaio, l’ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando anche la Toscana. A causarla una vasta zona depressionaria sui Mari Ligure e Tirreno che porterà tempo instabile e a tratti perturbato.

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:54

Si sono aperte oggi (lunedì 4 gennaio) le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2021-2022. Le domande di iscrizione potranno essere presentate on line entro il 31 maggio tramite il portale Urbi (http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348&areaAttiva=1) o collegandosi al sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) alla sezione 'Servizi online' -...

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:51

C’è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare la domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest” realizzato da...

lunedì, 4 gennaio 2021, 11:33

La fotografa Giuditta Pieroni omaggia Lucca e la sua città con le sue belle fotografie nel volume "Lucca For Ever n2" di Fabrizia Vannucci in vendita tramite Amazon. Giuditta Pieroni è parte attiva di via dei Fossi, dove ha lo studio, in cui si possono ammirare le sue foto.

lunedì, 4 gennaio 2021, 08:47

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto 4 km a sud di Lucca, oggi (4 gennaio) alle 5.18 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.8, 10.5 ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.