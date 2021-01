Anas: lavori notturni SS12radd in galleria “Monti Pisani”

Altre notizie brevi

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:01

Dato che questo weekend saremo in zona arancione e non sarà possibile spostarsi per andare a ciaspolare (comunque anche le condizioni meteo non l'avrebbero permesso), Officina Natura rimanda a domenica 17 gennaio, nella speranza di essere in zona gialla e che il meteo dia una tregua.Ecco il programma e le...

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:40

In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:28

E' ancora in corso la pulizia e la messa in sicurezza di via di Pizzorna chiusa ieri (mercoledì) al transito a causa della neve. Dal sopralluogo compiuto questa mattina dall'ufficio strade è stata confermata la presenza di alcune piante ad alto fusto inclinate sulla sede stradale e a rischio caduta...

giovedì, 7 gennaio 2021, 13:41

A partire dal prossimo 15 gennaio le famiglie con figli disabili minori di 18 anni possono presentare domanda al Comune per richiedere per l'anno 2021 il contributo previsto dalla legge regionale del 2018. Il contributo, pari a 700 euro, spetta per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di...

giovedì, 7 gennaio 2021, 13:40

Da oltre quaranta anni l’ITAS “Busdraghi” rappresenta il riferimento più importante per l’Istruzione in campo Agrario della Provincia di Lucca; al suo interno, si sono formate nel corso degli anni figure di tecnici che hanno saputo collocarsi nel variegato ambito di attività che si aprono a favore dei Periti Agrari...

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:32

Andrà in onda a partire da stasera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 20 su Noi Tv, la settima trasmissione del ciclo “Salute!” ideato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune emittenti locali accreditate a livello regionale.

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:11

Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, è omaggiato nel libro "Lucca For Ever n2" di Fabrizia Vannucci, con pagine dedicate ai Fossi dell'arte, alla sua pittura. Il libro è in vendita tramite Amazon, inoltre Barsotti ha fatto la copertina del libro "La donna del treno", della scrittrice Manuela Potiti, dove ha realizzato...

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:02

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale.

martedì, 5 gennaio 2021, 18:18

La Befana generalmente vien di notte, ma in questo anno particolare arriva in video! Il filmato è stato pubblicato oggi pomeriggio sul canale Live Love Lucca per le iniziative di Vivi Lucca Cantiere di Natale Flam Concentus Lucensis, a questo link https://youtu.be/Aq1u8s1LiKY

martedì, 5 gennaio 2021, 16:07

Lo dice il Lamma che questa mattina (5 gennaio) ha emesso il bollettino che prevede allerta arancione a partire da stasera alle 21 fino a domani (6 gennaio). "Un'area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica-marittima – si legge nella comunicazione diramata dal Centro funzionale delle Ragione...