Capannori, consiglio approva odg condanna assalto congresso americano

giovedì, 21 gennaio 2021, 19:31

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per le prossime ore. Dalle ore 15.00 alle 23.59 di domani, venerdì 22 gennaio, sui territori di Lucca, della Piana e della Valle del Serchio allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore.

giovedì, 21 gennaio 2021, 18:00

Il selciato della strada e la spalletta del Condotto pubblico hanno dato segnali di cedimento per questo motivo l'amministrazione comunale si appresta a chiudere al transito dei veicoli il tratto sulla sponda ovest di via del Fosso fra la Madonna dello Stellario e il collegamento con via San Nicolao a...

giovedì, 21 gennaio 2021, 17:49

L’Udc Toscana interviene sulla vicenda che sta vivendo in questo momento il segretario nazionale.

giovedì, 21 gennaio 2021, 16:34

Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle intervengono sulla vicenda avvenuta ieri in consiglio comunale a Capannori, relativamente all'inversione dell'ordine del giorno imposto dalla maggioranza di centrosinistra per trattare una mozione Anti-Trump.

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:50

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ringrazia il senatore Andrea Marcucci per essere intervenuto in merito all'apertura della biblioteca statale."Ringrazio il senatore Andrea Marcucci - esordisce - per essere intervenuto con il ministro Dario Franceschini al fine di garantire la continuità dell'apertura della Biblioteca Statale di Lucca.

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 gennaio, sono 179. Tra Lucca e Piana si registrano oggi 14 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Ecco nel dettaglio:

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:50

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi (giovedì 21 gennaio) un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge previste nel corso delle prossime ore, soprattutto domani venerdì 22, in tutta la Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca.

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:42

"Una delle pagine più buie della storia del civico consesso". Bruno Zappia, consigliere comunale a Capannori per la Lega, definisce così la seduta del consiglio in videoconferenza di ieri sera.

giovedì, 21 gennaio 2021, 11:23

Sono 18 gli atleti toscani convocati per l’Alpe Cimbra FIS Children Cup, arrivata alla decima edizione. Ecco le giovani promesse che porteranno i colori del Pegaso sulle piste trentine e che si confronteranno con i coetanei del resto d’Italia: per la categoria Allievi (under 16) sono convocati Alberto Landini dello...

mercoledì, 20 gennaio 2021, 18:04

Borse di studio per 5000 euro a 25 studenti seravezzini. «Ho firmato nei giorni scorsi la documentazione predisposta dall'Ufficio scuola che dà corso all'erogazione di queste borse di studio», spiega l'assessore alla Pubblica istruzione Giuliano Bartelletti.