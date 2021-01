Capannori, domande contributi famiglie con minori disabili

Altre notizie brevi

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:01

Dato che questo weekend saremo in zona arancione e non sarà possibile spostarsi per andare a ciaspolare (comunque anche le condizioni meteo non l'avrebbero permesso), Officina Natura rimanda a domenica 17 gennaio, nella speranza di essere in zona gialla e che il meteo dia una tregua.Ecco il programma e le...

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:40

In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:22

Da lunedì 11 gennaio riprendono i lavori di manutenzione programmata per l'ammodernamento degli impianti di illuminazione e sicurezza all'interno della galleria "Monti Pisani", sulla strada statale 12radd "dell'Abetone e del Brennero" (km 2,200) nel comune di San Giuliano Terme (PI).

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:28

E' ancora in corso la pulizia e la messa in sicurezza di via di Pizzorna chiusa ieri (mercoledì) al transito a causa della neve. Dal sopralluogo compiuto questa mattina dall'ufficio strade è stata confermata la presenza di alcune piante ad alto fusto inclinate sulla sede stradale e a rischio caduta...

giovedì, 7 gennaio 2021, 13:40

Da oltre quaranta anni l’ITAS “Busdraghi” rappresenta il riferimento più importante per l’Istruzione in campo Agrario della Provincia di Lucca; al suo interno, si sono formate nel corso degli anni figure di tecnici che hanno saputo collocarsi nel variegato ambito di attività che si aprono a favore dei Periti Agrari...

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:32

Andrà in onda a partire da stasera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 20 su Noi Tv, la settima trasmissione del ciclo “Salute!” ideato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune emittenti locali accreditate a livello regionale.

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:11

Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, è omaggiato nel libro "Lucca For Ever n2" di Fabrizia Vannucci, con pagine dedicate ai Fossi dell'arte, alla sua pittura. Il libro è in vendita tramite Amazon, inoltre Barsotti ha fatto la copertina del libro "La donna del treno", della scrittrice Manuela Potiti, dove ha realizzato...

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:02

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale.

martedì, 5 gennaio 2021, 18:18

La Befana generalmente vien di notte, ma in questo anno particolare arriva in video! Il filmato è stato pubblicato oggi pomeriggio sul canale Live Love Lucca per le iniziative di Vivi Lucca Cantiere di Natale Flam Concentus Lucensis, a questo link https://youtu.be/Aq1u8s1LiKY

martedì, 5 gennaio 2021, 16:07

Lo dice il Lamma che questa mattina (5 gennaio) ha emesso il bollettino che prevede allerta arancione a partire da stasera alle 21 fino a domani (6 gennaio). "Un'area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica-marittima – si legge nella comunicazione diramata dal Centro funzionale delle Ragione...