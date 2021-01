Consiglio comunale, Zappia (Lega): "La maggioranza cerca di mettere il bavaglio all'opposizione"

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:42

"Una delle pagine più buie della storia del civico consesso". Bruno Zappia, consigliere comunale a Capannori per la Lega, definisce così la seduta del consiglio in videoconferenza di ieri sera.

In una nota Zappia punta il dito contro la maggioranza accusandola di non voler sentir nemmeno parlare dei principali problemi che affliggono i cittadini di capannoresi: "Il presidente del consiglio – attacca – è stato a dir poco imbarazzante: si è comportato come un cane da guardia della maggioranza permettendo a quest'ultima, dopo alcune interpellanze, di cambiare l'ordine del giorno per poter discutere una mozione presentata pochi giorni prima, tralasciando le mozioni presentate dall'opposizione (più di 100) alcune non discusse da inizio legislatura".

Secondo il consigliere di opposizione, si è trattato di un "modus operandi vergognoso" che ha indotto molti ad abbandonare il consiglio: "La maggioranza – sottolinea – si è concentrata su Trump e su quello che sta succedendo in America senza parlare delle problematiche concrete che affliggono la popolazione come il parcheggio in via Centoni a San Ginese, promesso e mai realizzato, la caserma dei carabinieri di Capannori, il cui tetto di eternit è un pericolo per la salute, la via di Carraia e Parezzana, percorsa costantemente da camion ad alta velocità, e le molte strade comunali piene di buche. Sembra – conclude – che non si vogliano affrontare nemmeno le difficoltà derivanti dalla pandemia".