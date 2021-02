Convegno "Pandemia da Covid-19, crisi economica e salute. Focus sul genere"

Altre notizie brevi

lunedì, 15 febbraio 2021, 11:20

"Il mio impegno sul territorio insieme al candidato nella lista della lega e amico Tommaso Bartoli ha portato i suoi frutti. Dopo aver presentato l'interpellanza e pubbliche denunce sui media, ho strappato una promessa al sindaco: si sarà un intervento alla scuola dell'infanzia a Castelvecchio di Compito dove saranno eseguiti...

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:38

Il Partito Comunista si schiera convintamente e offre tutto il proprio supporto alla protesta dei lavoratori Sofidel contro i vertici dell'azienda nella loro lotta per il rinnovo del contratto integrativo.

domenica, 14 febbraio 2021, 16:06

Domani, lunedì 15 febbraio, i primi vaccini agli ultraottantenni toscani, somministrati dai propri medici di medicina generale. Una sorta di Vaccine Day dedicato agli Over80, nel quale 14 medici, in 12 studi distribuiti in tutte le province, inaugureranno questa nuova fase della campagna di vaccinazione.

domenica, 14 febbraio 2021, 15:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 febbraio, sono 204.

domenica, 14 febbraio 2021, 13:47

Calano sensibilmente le temperature e torna il pericolo ghiaccio. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione con validità dalle 18 di oggi, domenica, fino alle 12 di domani.

sabato, 13 febbraio 2021, 15:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 febbraio, sono 287. Tra Lucca e Piana si registrano oggi 39 nuovi casi di contagio: Capannori 18, Lucca 18, Porcari 2, Villa Basilica 1.

sabato, 13 febbraio 2021, 09:43

Incontro on-line intitolato e dedicato a "Processo: à la carte? le nuove frontiere del processo penale" ed organizzato dalle Camere Penali Distrettuali Toscane. L'evento si svolgerà in modalità videoconferenza sulla piattaforma zoom e si terrà lunedì 15 febbraio con inizio alle ore 15:30.All'evento parteciperanno il Presidente UCPI Avv.

venerdì, 12 febbraio 2021, 16:17

Si sono incontrati oggi al tavolo regionale le organizzazioni sindacali, la direzione della Bekaert e i rappresentanti della Regione.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:55

Atteso per oggi in Toscana, venerdì 12 febbraio, l’ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale provenienti da est a cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 febbraio, sono 253.