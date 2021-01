Cordoglio dei Cobas per la collaboratrice scolastica scomparsa

martedì, 12 gennaio 2021, 15:31

Così COBAS - Comitati di base della scuola della provincia di Lucca dopo la tragica scomparsa della collaboratrice scolastica: "Già da ieri eravamo in pensiero per le condizioni critiche della nostra collega caduta dalle scale mentre era in servizio nella sede di Saltocchio dell'Istituto Giorgi. Questa mattina abbiamo appreso che non ce l'ha fatta. Con dolore dobbiamo accogliere l'ennesima tragedia sul posto di lavoro ed esprimiamo le nostre sentite condoglianze ai familiari e ai colleghi e alle colleghe. I Cobas si impegnano e si impegneranno sempre nella difesa dei lavoratori e delle lavoratrici e per far rispettare in tutti i luoghi di lavoro i diritti e le tutele per tutte le persone che ogni mattina lasciano le proprie famiglie e i propri cari per svolgere una mansione a favore della società e della comunità. Ciò che è accaduto ieri non deve accadere mai più. In attesa di chiarimenti sulla dinamica dell'episodio, cogliamo l'occasione per richiedere una costante attenzione da parte di tutte le persone che hanno responsabilità sulla sicurezza sul lavoro ai vari livelli scolastici e istituzionali".