Coronavirus, 13 nuovi contagi e la morte di una donna di 75 anni

Altre notizie brevi

giovedì, 14 gennaio 2021, 16:00

Qualora non intervengano fatti nuovi, con il 1 aprile la Biblioteca Statale di Lucca non sarà più in grado di offrire alcun servizio al pubblico, per mancanza di personale.

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:29

Le aziende di Trasporto Pubblico Locale toscane aderenti a One Scarl attiveranno a far data dal 25/1/2021 la procedura di ristoro per i passeggeri che non hanno fruito del titolo di viaggio acquistato entro il 3/11/2020 sui mezzi di trasporto pubblico nei mesi di Novembre e Dicembre 2020 a causa...

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:02

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, si rivolge al gruppo di minoranza "SìAmo Lucca" in merito ai fatti di Porta dei Borghi."Se è ancora in tempo - afferma - suggerisco al capogruppo di Sìamo Lucca di non convocare la Commissione di controllo e garanzia per prendere...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:24

Il consigliere comunale Claudia Berti, capogruppo di ' + Capannori ', raccogliendo le istanze della comunità, chiede a Poste Italiane che l'ufficio postale di Guamo venga riaperto in orario pomeridiano.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:23

Alla luce dell'alto numero di domande pervenute la Regione Toscana ha disposto la chiusura anticipata al 15 gennaio (inizialmente fissata a marzo) del bando che prevede incentivi per la trasformazione di caminetti aperti in termocamini e la sostituzione di impianti termici ad uso residenziale alimentati con biomasse, metano, GPL e...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:11

Come cambieranno le città a seguito del Covid? Come evolveranno i centri urbani? La rigenerazione urbana è un modo per rinnovare il volto delle città, ma può anche rappresentare l’inizio di una trasformazione culturale e sociale delle aree urbane.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 16:03

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 gennaio, sono 161.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 15:57

Il convegno sul tema della “Rigenerazione urbana come progetto di rinnovamento culturale”, dedicato “ad illustrare le politiche, gli strumenti e le iniziative del piano di governo regionale in materia di governo del territorio”, in programma sabato 15 gennaio nella chiesa di San Francesco, a Lucca, è una iniziativa organizzata esclusivamente...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 12:33

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che vengono prorogate le Iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala fino a venerdì 15 gennaio alle ore 14.

martedì, 12 gennaio 2021, 19:33

"Il Consiglio ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia che impegna la Regione a sollecitare il Governo a prevedere ulteriori forme di sostegno per un settore tanto vasto quanto centrale per l'economia territoriale che più di altro ha sofferto della pandemia" annuncia il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, firmatario assieme a...