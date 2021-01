Coronavirus, 19 nuovi contagi e il decesso di un uomo di 90 anni

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:24

Il consigliere comunale Claudia Berti, capogruppo di ' + Capannori ', raccogliendo le istanze della comunità, chiede a Poste Italiane che l'ufficio postale di Guamo venga riaperto in orario pomeridiano.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:23

Alla luce dell'alto numero di domande pervenute la Regione Toscana ha disposto la chiusura anticipata al 15 gennaio (inizialmente fissata a marzo) del bando che prevede incentivi per la trasformazione di caminetti aperti in termocamini e la sostituzione di impianti termici ad uso residenziale alimentati con biomasse, metano, GPL e...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:11

Come cambieranno le città a seguito del Covid? Come evolveranno i centri urbani? La rigenerazione urbana è un modo per rinnovare il volto delle città, ma può anche rappresentare l’inizio di una trasformazione culturale e sociale delle aree urbane.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 15:57

Il convegno sul tema della “Rigenerazione urbana come progetto di rinnovamento culturale”, dedicato “ad illustrare le politiche, gli strumenti e le iniziative del piano di governo regionale in materia di governo del territorio”, in programma sabato 15 gennaio nella chiesa di San Francesco, a Lucca, è una iniziativa organizzata esclusivamente...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 12:33

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che vengono prorogate le Iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala fino a venerdì 15 gennaio alle ore 14.

martedì, 12 gennaio 2021, 19:33

"Il Consiglio ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia che impegna la Regione a sollecitare il Governo a prevedere ulteriori forme di sostegno per un settore tanto vasto quanto centrale per l'economia territoriale che più di altro ha sofferto della pandemia" annuncia il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, firmatario assieme a...

martedì, 12 gennaio 2021, 16:18

Potere al Popolo rilancia anche a Lucca la mobilitazione di oggi per denunciare quella che ritiene un'"ingiusta sentenza" della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio."La sentenza emessa dalla Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio è inaccettabile . esordisce Potere al Popolo .-.

martedì, 12 gennaio 2021, 15:31

Così COBAS - Comitati di base della scuola della provincia di Lucca dopo la tragica scomparsa della collaboratrice scolastica: "Già da ieri eravamo in pensiero per le condizioni critiche della nostra collega caduta dalle scale mentre era in servizio nella sede di Saltocchio dell'Istituto Giorgi.

martedì, 12 gennaio 2021, 14:52

Così l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d'Italia, interviene sulla vicenda che ha visto coinvolti la testata Libero Quotidiano e il social Twitter: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

martedì, 12 gennaio 2021, 13:42

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l’Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, mercoledì 13 gennaio.