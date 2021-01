Coronavirus, 25 nuovi casi e due decessi in lucchesia

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:14

"Il problema non sono i cinghiali, ma i cacciatori": sono le parole di Lucca per l'ambiente e Europa Verde in risposta a Cia Toscana Nord a seguito dei danni all'agricoltura. "A fine mese termina la caccia al cinghiale e finalmente gli animali non dovranno più avere paura di girare tra...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:04

Così il segretario del Circolo Centro Storico del PD Roberto Panchieri sul tema della cultura a Lucca: "Ho accolto con grande piacere - afferma - il senso della impegnata discussione delle commissioni consiliari sulla situazione complessiva del Teatro del Giglio e sugli spunti relativi alla riorganizzazione del sistema cultura nella...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:58

"A più riprese - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consigliere regionale della Lega - sono giunti, anche dalla provincia di Lucca, accorati appelli, affinchè si affrontasse in modo adeguato il problema determinato dalla presenza di un numero elevato di cinghiali, ormai addirittura prossimi alle abitazioni." "Una criticità-prosegue il Consigliere-che la...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:29

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti per il conferimento della cittadinanza onoraria di Lucca a Susanna Egri Erbstein figlia di Erno il leggendario allenatore della Lucchese dal 1933 al 1938 e del Grande Torino, la squadra di calcio...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:24

Nella Giornata della Memoria, vogliamo ricordare tutte le vittime della persecuzione ebraica, per rendere il giusto onore e rispetto a chi ha vissuto sulla propria pelle questi inenarrabili orrori. E' nostro dovere continuare a ricordare per combattere antisemitismo e negazionismi, cosicché non ci possa più essere spazio per un ritorno...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 13:59

Alcune novità riguarderanno nei prossimi giorni i medici di famiglia nelle province di Lucca, Livorno e Pisa. In particolare:- nell’ambito di Lucca e Pescaglia a partire dal 31 gennaio cesseranno l’attività i medici di famiglia Bruno Simonetti e Stefano Tessandori;- nell'ambito di Livorno (Aft 3) dal 1° febbraio sarà iscritta...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:51

Approvato questa mattina (26 gennaio), dalla giunta Tambellini, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il primo lotto della strada che, una volta completata nella sua interezza, collegherà la via Sarzanese e la via Pisana, liberando le viabilità locali a servizio di Nave, Sant'Angelo e Fagnano -come via della...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:09

Nella giornata di domani, 27 gennaio, verranno spedite, al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al commissario Domenico Arcuri ed ai rispettivi ministri della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione, le mascherine lavabili e riutilizzabili prodotte da Zero Waste e dalla cooperativa sociale Eta Beta, in collaborazione con l'università di Bologna.

martedì, 26 gennaio 2021, 16:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 gennaio, sono 128. In lucchesia si registrano in tutto 19 nuovi casi di contagio da Coronavirus e nessun decesso. Nel dettaglio:

martedì, 26 gennaio 2021, 13:19

Emesso dalla sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana (con la sola eccezione dell’Arcipelago) dalle 18 di oggi, martedì, fino alle 12 di domani, mercoledì.