Coronavirus, solo 19 casi in lucchesia

Altre notizie brevi

martedì, 26 gennaio 2021, 17:51

Approvato questa mattina (26 gennaio), dalla giunta Tambellini, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il primo lotto della strada che, una volta completata nella sua interezza, collegherà la via Sarzanese e la via Pisana, liberando le viabilità locali a servizio di Nave, Sant'Angelo e Fagnano -come via della...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:09

Nella giornata di domani, 27 gennaio, verranno spedite, al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al commissario Domenico Arcuri ed ai rispettivi ministri della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione, le mascherine lavabili e riutilizzabili prodotte da Zero Waste e dalla cooperativa sociale Eta Beta, in collaborazione con l'università di Bologna.

martedì, 26 gennaio 2021, 13:19

Emesso dalla sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana (con la sola eccezione dell’Arcipelago) dalle 18 di oggi, martedì, fino alle 12 di domani, mercoledì.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:20

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 gennaio, sono 142.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:18

Circa 4 chilometri quadrati di suolo sottratti a potenziale edificazione con la nuova perimetrazione del territorio urbanizzato. E' quanto sta emergendo, per il territorio di Capannori, dalla proposta del Piano strutturale intercomunale che vede coinvolti, oltre a Capannori, i Comuni di Porcari, Altopascio e Villa Basilica, al termine della fase...

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:15

Grazie ad un contributo integrativo che Sport e Salute ha deliberato a beneficio degli organismi sportivi, tra i quali l'AICS, è possibile usufruire di voucher per la frequenza di corsi e attività sportive.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:06

Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memoria che commemora la vittime della Shoah: furono circa 6 milioni gli ebrei che morirono per opera dei nazisti. Il 26 gennaio, nell'aula di Palazzo Santini sarà discussa la mozione per assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre...

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:38

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di livello arancione (fase di attenzione) per rischio ghiaccio in quasi tutta la Toscana (è escluso solo l'arcipelago) e quindi nell'intero territorio della provincia di Lucca.

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:25

La chiusura si è resa necessaria a causa del cedimento registrato sul selciato della strada e alla spalletta del condotto pubblico. Il traffico verrà spostato in riva est.

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:15

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si-Cobas, Slai-Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.