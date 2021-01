Coronavirus, solo otto contagi

Altre notizie brevi

domenica, 10 gennaio 2021, 19:03

Elisabetta Triggiani e Matteo Petrini di Fratelli d'Italia replicano al sindaco Menesini: "Abbiamo letto con stupore e, più che altro, con dispiacere la risentita replica del sindaco Luca Menesini rispetto al nostro articolo uscito nei giorni scorsi e relativo alla nostra domanda sulle motivazioni che hanno portato la sua giunta...

domenica, 10 gennaio 2021, 15:38

Il consiglio comunale di Lucca, nella sua interezza, ha voluto esprimere all’Associazione “Il Mondo che Vorrei” la totale ed assoluta solidarietà e vicinanza, umana e istituzionale, in questo momento buio di rabbia, di tristezza e delusione.

sabato, 9 gennaio 2021, 18:03

Consani e Torrini invitano alla costruttività: Non ci limitiamo a condannare quello che è successo a Porta dei Borghi, oltre ai pleonasmi e alla ricerca di responsabilità, invitiamo l'Amministrazione a farsi parte diligente affinchè chi si fosse trovato nei pressi di porta dei borghi si rechi senza indugio a sottoporsi...

sabato, 9 gennaio 2021, 17:38

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per neve e vento a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato, alla mezzanotte di domani, domenica 10 gennaio.

sabato, 9 gennaio 2021, 17:35

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 gennaio, sono 210.

sabato, 9 gennaio 2021, 11:07

Il Centro Culturale di Tassignano dopo oltre 40 anni non ha potuto organizzare la cena della vigilia di Natale ed il tradizionale giro del paese con la Befana.

venerdì, 8 gennaio 2021, 14:47

Il circolo Legambiente Capannori e Piana lucchese piange la scomparsa dell’amico e socio Enrico Ramacciotti di Lammari: "Enrico, uomo vicino alle persone, si è sempre speso per la comunità e per l’ambiente. Si è occupato personalmente per molti anni del progetto Pedibus, che lo vedeva quotidianamente impegnato ad accompagnare a...

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:01

Dato che questo weekend saremo in zona arancione e non sarà possibile spostarsi per andare a ciaspolare (comunque anche le condizioni meteo non l'avrebbero permesso), Officina Natura rimanda a domenica 17 gennaio, nella speranza di essere in zona gialla e che il meteo dia una tregua.Ecco il programma e le...

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:40

In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:22

Da lunedì 11 gennaio riprendono i lavori di manutenzione programmata per l'ammodernamento degli impianti di illuminazione e sicurezza all'interno della galleria "Monti Pisani", sulla strada statale 12radd "dell'Abetone e del Brennero" (km 2,200) nel comune di San Giuliano Terme (PI).