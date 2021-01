Da Formetica: si chiude il progetto Talent, per l'apprendistato duale.

Altre notizie brevi

giovedì, 28 gennaio 2021, 23:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 gennaio, sono 195.

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:33

Mara Meo, realtà spesso in prima linea in progetti di solidarietà, ha deciso in un momento particolarmente delicato e significativo come quello attuale, di ringraziare alcune delle realtà del territorio che da sempre offrono supporto ed aiuto alla comunità omaggiandoli con dei pasti.

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:05

Riprendono le visite guidate all'ex ospedale psichiatrico di MaggianoNel rispetto delle norme anti covid, sabato 30 gennaio e sabato 6 febbraio all'ex Ospedale psichiatrico di Maggiano riprendono, a grande richiesta, le visite con audio guida. I turni di ingresso alla struttura sono due, con orario: 9:30 /11:00 e 11:00 / 12:30.

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:45

La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a Gesam Reti S.p.A., ha promosso un bando per l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure di welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:24

Paolo Hendel legge Italo Calvino in un reading musicale, realizzato grazie a Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Teatro del Giglio, accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:14

"Il problema non sono i cinghiali, ma i cacciatori": sono le parole di Lucca per l'ambiente e Europa Verde in risposta a Cia Toscana Nord a seguito dei danni all'agricoltura. "A fine mese termina la caccia al cinghiale e finalmente gli animali non dovranno più avere paura di girare tra...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:04

Così il segretario del Circolo Centro Storico del PD Roberto Panchieri sul tema della cultura a Lucca: "Ho accolto con grande piacere - afferma - il senso della impegnata discussione delle commissioni consiliari sulla situazione complessiva del Teatro del Giglio e sugli spunti relativi alla riorganizzazione del sistema cultura nella...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:58

"A più riprese - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consigliere regionale della Lega - sono giunti, anche dalla provincia di Lucca, accorati appelli, affinchè si affrontasse in modo adeguato il problema determinato dalla presenza di un numero elevato di cinghiali, ormai addirittura prossimi alle abitazioni." "Una criticità-prosegue il Consigliere-che la...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:29

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti per il conferimento della cittadinanza onoraria di Lucca a Susanna Egri Erbstein figlia di Erno il leggendario allenatore della Lucchese dal 1933 al 1938 e del Grande Torino, la squadra di calcio...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 gennaio, sono 179. In lucchesia si registrano oggi 25 nuovi casi di contagio da Covid-19 e due decessi. Nel dettaglio: