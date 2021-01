Danni all'agricoltura, Lucca per l'ambiente e Europa Verde rispondono a Cia Toscana

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:14

"Il problema non sono i cinghiali, ma i cacciatori": sono le parole di Lucca per l'ambiente e Europa Verde in risposta a Cia Toscana Nord a seguito dei danni all'agricoltura.



"A fine mese termina la caccia al cinghiale e finalmente gli animali non dovranno più avere paura di girare tra i boschi, ma la politica dovrebbe tutelare tutte le categorie e considerare quest'attività come unico modo di arginare la diffusione dei cinghiali è un ragionamento privo di fondamenta - spiegano gli ambientalisti - Si tratta di un'attività barbara e inefficace in quanto il loro abbattimento induce l'effetto boomerang e un aumento della fertilità delle femmine superstiti".



Cattura e trasposto in aree meno densamente popolate potrebbero, secondo le parole di Lucca per l'ambiente e Europa Verde arginarne la diffusione: "Non siamo sordi di fronte alle richieste di aiuto degli agricoltori e siamo pronti a dialogare insieme per soluzioni proficue - chiariscono e concludono - Ma i nostri ecosistemi sono sotto attacco a causa della crisi climatica e dell'inquinamento, non peggioriamo la situazione dando carta bianca ai cacciatori".