Fare sport con l'Aics Voucher per minori e Over 65

Altre notizie brevi

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:20

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 gennaio, sono 142.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:18

Circa 4 chilometri quadrati di suolo sottratti a potenziale edificazione con la nuova perimetrazione del territorio urbanizzato. E' quanto sta emergendo, per il territorio di Capannori, dalla proposta del Piano strutturale intercomunale che vede coinvolti, oltre a Capannori, i Comuni di Porcari, Altopascio e Villa Basilica, al termine della fase...

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:06

Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memoria che commemora la vittime della Shoah: furono circa 6 milioni gli ebrei che morirono per opera dei nazisti. Il 26 gennaio, nell'aula di Palazzo Santini sarà discussa la mozione per assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre...

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:38

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di livello arancione (fase di attenzione) per rischio ghiaccio in quasi tutta la Toscana (è escluso solo l'arcipelago) e quindi nell'intero territorio della provincia di Lucca.

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:25

La chiusura si è resa necessaria a causa del cedimento registrato sul selciato della strada e alla spalletta del condotto pubblico. Il traffico verrà spostato in riva est.

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:15

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si-Cobas, Slai-Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

domenica, 24 gennaio 2021, 16:34

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i nuovi positivi di oggi, 24 gennaio, sono 177.

domenica, 24 gennaio 2021, 16:33

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo dalla sala operativa unificata della Protezione civile. E’ prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi,domenica 24 gennaio fino alla giornata di lunedì 25. In particolare dalla notte di domani è previsto il rapido aumento del moto ondoso a nord dell'Elba fino...

sabato, 23 gennaio 2021, 18:20

«Autorizzare subito le battute di caccia perse durante il lockdown». Lo chiedono i consigliere regionali di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Gabriele Veneri. «Come annunciato da Coldiretti – continuano i consiglieri - il numero di animali abbattuti rispetto allo scorso anno si è praticamente dimezzato in...

sabato, 23 gennaio 2021, 18:14

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 gennaio, sono 181.