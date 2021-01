Festa del patrono dei giornalisti, tradizionale incontro con l'arcivescovo

Altre notizie brevi

sabato, 23 gennaio 2021, 11:58

Il Centro Biblico Diocesano richiama l’attenzione alla Giornata della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nel 2019, e che viene celebrata domenica 24 gennaio anche in tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi. Il Centro Biblico, che fornisce strumenti per i gruppi di lettura del Vangelo, sempre reperibili on...

sabato, 23 gennaio 2021, 10:16

"Per chiarirsi, non voglio offendere nessuno, ma ho il dovere di esprimere un giudizio politico su una carica politica". Inizia così la nota stampa con cui il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega) replica alle accuse che il presidente del consiglio gli ha rivolto.

venerdì, 22 gennaio 2021, 14:02

Il Centro funzionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un nuovo bollettino meteo che prolunga lo stato di allerta di colore arancio fino alle 23:59 di sabato 23 gennaio per forti piogge e mareggiate.

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:56

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 gennaio, sono 124.

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:50

Daniele ha dovuto vendere un pulmino. Nicoletta è incinta, ha un altro bimbo di 3 anni e con il marito non lavora da un anno. Come Rossella e il marito, che hanno 5 figli da mantenere agli studi.

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:49

Messa in sicurezza della strada di Capornano: l'amministrazione comunale incontra i residenti della frazione. Domani, sabato 23 gennaio, alle 12 nella Sala Convegni del Comune, il sindaco Elisa Anelli e l'assessore Giordano Ballini incontreranno i residenti di Capornano, per illustrare nel dettaglio il progetto di ripristino della viabilità che collega...

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:00

"Apprendiamo dalla stampa una notizia scioccante che confermerebbe non solo i sospetti che la Cina sapesse, fin dall'inizio della pandemia, che il Virus del Covid-19 si trasmettesse da uomo a uomo e che fosse mortale ma che avrebbe costretto i medici di Wuhan a mantenere il segreto.

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:36

Giuseppe Nardi abitante a Torre in Valfreddana: "Ma oltre asfaltatura della Via Romana si può chiedere a Menesini, nella sua veste di presidente della Provincia, di provvedere a riasfaltare anche la via provinciale per Camaiore. Qui non siamo di fronte ad un campo da golf ma ad un vero e...

giovedì, 21 gennaio 2021, 19:31

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per le prossime ore. Dalle ore 15.00 alle 23.59 di domani, venerdì 22 gennaio, sui territori di Lucca, della Piana e della Valle del Serchio allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore.

giovedì, 21 gennaio 2021, 18:00

Il selciato della strada e la spalletta del Condotto pubblico hanno dato segnali di cedimento per questo motivo l'amministrazione comunale si appresta a chiudere al transito dei veicoli il tratto sulla sponda ovest di via del Fosso fra la Madonna dello Stellario e il collegamento con via San Nicolao a...