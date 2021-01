Fondazione Giuseppe Pera: una borsa di studio per il Welfare aziendale

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:45

La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a Gesam Reti S.p.A., ha promosso un bando per l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure di welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.

Questa iniziativa è volta a promuovere la cultura del welfare aziendale – come strumento benefico sia per l'impresa che per i dipendenti - e, contestualmente, a fornire un'esperienza pratica e concreta in questo settore.

La borsa di studio, rivolta a giovani studiosi, intende finanziare una ricerca teorico - empirica sul rapporto tra contrattazione collettiva, retribuzione premiante e benefit aziendali nelle imprese che operano nel sistema di relazioni industriali Utilitalia, per le categorie impiegati e operai, e Confservizi, per quella dei dirigenti.

Lo studio sarà condotto con la metodologia "action research": l'aggiudicatario della borsa di studio potrà contare sulla collaborazione dell'azienda Gesam Reti S.p.A., coinvolta nel progetto, per acquisire le conoscenze teoriche necessarie all'inquadramento del tema e procedere ad una approfondita indagine empirica di uno specifico contesto aziendale. Il borsista potrà così sviluppare in concreto un modello per l'introduzione e gestione di un piano welfare contrattuale secondo le più moderne politiche di gestione del personale.

Questi i requisiti per poter partecipare al bando: laurea, anche triennale, conseguita da non più di 3 anni, dell'area giuslavoristica (IUS/07) con votazione non inferiore a 99/110; tesi di laurea avente per oggetto il welfare aziendale, la retribuzione variabile, i fringe benefits, la responsabilità sociale delle imprese o altro tema attinente all'oggetto della ricerca; età inferiore a 29 anni al momento della presentazione della domanda; non avere un impiego retribuito.

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente tutte le condizioni indicate.

La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2021, via pec all'indirizzo fondazionegiuseppepera@pec.it.

Il testo integrale del bando, il modulo da compilare e l'elenco di tutti i documenti da allegare alla domanda sono presenti sul sito www.fondazionegiuseppepera.it